Edirne
'den İstanbul
'a kaçak ürün sevkiyatı: 1 gözaltı
TEKİRDAĞ - Edirne'den İstanbul'a kaçak ürün sevkiyatı Tekirdağ
'da takılı kaldı. Çorlu
İlçe Emniyet Ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Edirne'den İstanbul'a uyuşturucu ve kaçak ürün götürüleceği ihbarları üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Polis
ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, ihbara konu olan araç teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. 34 BGL 341 plakalı araçta yapılan aramada, kaçak sigara kimyasalları (likit) ile çok sayıda boş telefon kutusu ele geçirilirken, otomobil sürücüsü şüpheli gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Tekirdağ,İstanbul,Edirne
14 Aralık 2018 Cuma 11:04