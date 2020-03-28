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Edirne'den Kırklareli'ye gelen 487 göçmen karantinaya alındı

Edirne'den gelen 487 düzensiz göçmenin Kırklareli'nin Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde karantina altına alındığı duyuruldu.

28.03.2020 00:31 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:31
Edirne'den Kırklareli'ye gelen 487 göçmen karantinaya alındı
Edirne 'den gelen 487 düzensiz göçmenin Kırklareli 'nin Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde karantina altına alındığı duyuruldu. Geri gönderme merkezinde görev alan görevlilerin de evlerine gitmeleri yasaklandı.

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs (Covid-19) salgınında ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için başvurulan birçok tedbire ilave olarak, Edirne ilinden gelen 487 düzensiz göçmen, ilimiz Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde karantina altına alınmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında "Karantina uygulaması yapılan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde görev alan tüm personelimizin 27 Mart 2020 Cuma günü saat 17.00 itibariyle ikametlerine gitmeleri yasaklanmıştır. Ailelerinin, kendilerinin ve toplumumuzun sağlığı açısından görevlilerimiz 14 gün süre ile kendilerine ayrılan misafirhanelerde misafir edilecektir" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Pehlivanköy, Kırklareli, Karantina, Edirne, 3. Sayfa

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