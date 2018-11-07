Edirne'den Kısa Kısa

Şükrüpaşa İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle, Edirne Belediyesi
'nde bulunan Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk
baskılı tişörtleri giyen minikler, Atatürk Odası'nı ilgiyle gezdi. Atatürk büstünün yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ana sınıfı öğretmenleri Canan Arabacı, Selin İşkodralı ve Ece Tütün de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanıtmak istediklerini belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80. yılında bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." dediler.
Spora Yönlendirme Projesi başlatıldı
Edirne'de Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi başlatıldı.
2018-2019 eğitim öğretim yılında, Edirne merkez ve ilçelerinde üçüncü sınıf öğrencilerini kapsayan proje kapsamında, il genelinde tespit edilen öğrenciler çeşitli testlere tabii tutularak, Türk sporuna yeni yetenekler kazandırılacak.
Yapılan testler sonunda başarılı olan çocuklar, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda farklı spor branşlarına yönlendirilecek.
Proje kapsamında, 2028, 2032 Olimpiyat Oyunları için, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların tespiti yapılarak üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesi ve önemli başarıların elde edilmesi hedefleniyor.
Edirne Belediyesi,Mustafa Kemal Atatürk,Edirne
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:39