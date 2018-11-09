Edirne'den Kısa Kısa

Keşan
ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi
'nde ikamet eden A.B'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol atına alarak söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen A.B. ve oğlu Ö.F.B, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Keşan'da uyuşturucu operasyonu
Keşan ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kent merkezinde yaptıkları kontrolde Y.M'yi yakalayarak "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Şüpheli Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İtfaiye,İspat Cami Mahallesi,Keşan