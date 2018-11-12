Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Ticaret Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi
(TÜ) öncülüğünde oda ve borsa temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ekonomi istişare toplantılarının ikincisi TÜ'de gerçekleşti.
Toplantıda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak kentin ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını belirtti.
Esnaf ve sanatkarların talepleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını aktaran Rektör Tabakoğlu, şöyle konuştu:
"Kariyer Merkezimizin kurmuş olduğu portal sayesinde öğrencilerimize staj imkanının yanı sıra mezunlarımıza iş fırsatları da sunuyoruz. 'Dil-Bil Kendini Geliştir' projesini esnaflarımıza da açtık. Bununla birlikte TUSEM çatısı altında oluşturduğumuz modülle 19 başlık altında esnafımıza eğitim verebilecek donanımdayız. Esnaf ve sanatkarlarımızın istekleri bu noktada belirleyici olacak. Biz her türlü talebe cevap vermek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Oldukça verimli geçen bu toplantıların sonunda hızla aksiyon almaya başlayacağız."
Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Altun
ise, geniş katılımla yapılan toplantıların faydalı olduğunu belirterek, "Temel olarak esnafımızın kendisini bir üst basamağa taşıması, eksiklerini tamamlaması ve daha kaliteli hizmet verilmesi üzerine fikir yürütüyoruz. Ticarette müşteri memnuniyeti esastır. Biz de Edirne'mize gelen herkesin buradan memnun ayrılmasını istiyoruz. Satış yöntemleri, finans kontrolü, müşteri memnuniyeti gibi birçok teknik konuda akademik temelli eğitim desteğine ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bunu da bölgemizin en büyük eğitim kurumu olan Trakya Üniversitesi'nden temin edeceğiz." diye konuştu.
Toplantı sonunda, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜ'den üyelerin yer aldığı bir alt çalışma komisyonu kuruldu ve bu komisyonun tüm taraflarla iletişimde olarak eğitimlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapmasına karar verildi.
DOÇEK'ten yürüyüş etkinliği Keşan
Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesindeki dağlık bölgede doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Keşan DOÇEK'ten yapılan açıklamada, etkinlikte sonbaharın renklerinin gözlendiği belirtildi.
Dernek, gelecek hafta Enez
'e bir gezi düzenleyecek.
IEEE Türkiye Marmara
Bölge Vizyon Toplantısı
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Türkiye Marmara Bölge Vizyon Toplantıları'nın ilki, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
IEEE'nin TÜ Öğrenci Şubesi tarafından TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya 28 farklı üniversiteden yaklaşık 700 öğrenci katıldı.
IEEE Trakya Öğrenci Kolu Akademik Danışmanı Enis Barış Bulut
, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin üniversite hayatında edindikleri tecrübe ve kurdukları ilişkilerin, gelecekte kariyer planlamalarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
IEEE'nin öğrencilere faydalar sağladığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:
"İçerisinde bulunduğunuz oluşumun değerini bilerek tadını çıkarmaya bakın. IEEE Trakya Öğrenci Kolu, çok yakın bir zamanda, 2017 yılında, üniversitemiz öğrencileri tarafından kurulan ve başta mühendislik fakültesi olmak üzere, tüm sosyal branşlardaki öğrencilere kapılarını açan yeni bir oluşumken, bugün 9 farklı komitesi ve 700'den fazla üyesiyle dağ gibi bir organizasyona dönüştü. Yaklaşık bin öğrencisi olan bir mühendislik fakültesi için bu çok ciddi bir rakam ve bu başarıyı kısa bir sürede elde ettik."
Trakya Bölgesi,Edirne
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:56