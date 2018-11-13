Edirne'den Kısa Kısa

Keşan
'da yol yapım çalışmaları sürüyor.
Keşan ilçesindeki şehir içi yollarda asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksek Okulu'na giden yolda yürütülen asfalt ve kaldırım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Bin 200 metrelik yoldaki çalışmaların iklim koşulları asfalt yapımına uygun olduğu sürece devam edeceği aktarılan açıklamada, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan
'ın da çalışmaları yerinde incelediği kaydedildi.
Belediye Başkanı İşbilen'e ziyaret Uzunköprü
Romanları Eğitim, Kültür, Araştırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemil Kayışkoparan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen
'i ziyaret etti.
Başkan İşbilen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Roman vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Kayışkoparan da İşbilen'e teşekkür ederek Mesçit Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların tapularının dağıtılacak olmasını sevinçle karşıladıklarını kaydetti. Edirne Yunanistan
'da tanıtıldı
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Yunanistan'da düzenlenen "Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı"na katılarak Edirne'yi tanıttı.
ETSO'dan yapıla yazılı açıklamada, bu yıl 34'sü gerçekleşen fuarda Edirne standının ilgi gördüğü belirtildi. Türkiye
'ye ayrılan alanda ETSO'nun açtığı Edirne standında yabancı turistlere yönelik Edirne'nin yöresel ürünleri, kültürel değerleri gibi materyaller sergilenirken oteller ve seyahat firmaları hakkında bilgiler verildi.