Edirne'den Kısa Kısa

Tuncaspor Yönetim Kurulu Üyeleri, Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ı ziyaret etti.
Tuncaspor Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Akaycı, Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Türbet, Serkan
Giyik, Gürkan Uyuay, Ergül Akbaşak, Süleyman Fırtına ve Emre Sedef, Edirne Belediye Başkanı Gürkan
'ı ziyaret ederek, görüştü.
Gürkan, ziyarette Tuncasporlu yöneticilere tesis müjdesi verdi.
Kulüp yöneticileri ziyarette Gürkan'a üzerinde isminin yazılı olduğu 22 numaralı takım orması hediye etti.
Yunanca ve Bulgarca dil kursları açılacak
Edirne Ticaret ve Sanayi Odasınca (ETSO) Yunanca ve Bulgarca dil kursları açılacağı bildirildi.
ETSO'dan yapılan yazılı açıklamada, oda üyelerine yönelik, Yunanca ve Bulgarca dil kurslarının düzenleneceği belirtildi.
Edirne'nin önemli derecede turist
çektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Yunanistan
'a ve Bulgaristan
'a komşu olması sebebiyle ilimiz stratejik bir konumda bulunmaktadır. Komşu ülkelerimizden yoğun olarak alışverişe gelen turistler bulunmakta ve üyelerimiz bu ülkelere ihracat yapmaktadır. Komşularımız ile olan ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımak üzere Odamız, üyelerine yönelik Yunanca ve Bulgarca dil kursu düzenleme kararı almıştır. Bu kurs sayesinde üyelerimizin ekonomik alanda rolünün kuvvetlendirilmesi ve ticari faaliyetlerini genişleterek sınırların ötesine geçmelerine destek olunması amaçlanmaktadır."
Açıklamada, 60 kişi kapasiteli olarak düzenlenecek kursa katılmak isteyenlerin, 23 Kasım Cuma gününe kadar odanın AB
ve Dış İlişkiler Bölümüne başvurulabileceği aktarıldı.
Sosyal medya eğitimi verildi Edirne Belediyesi
ile Habitat Derneği iş birliğiyle sosyal medya okuryazarlığı ve internet güvenliği eğitimi düzenlendi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen programda, Habitat Derneği Kız Kardeşim Projesi Eğitim Koordinatörü Nazan Butuner, sosyal medya kulanımı ve internet güvenlik konusunda katılımcılara bilgi aktardı.
Recep Gürkan,Edirne