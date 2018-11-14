Edirne'den Kısa Kısa

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:20



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:20

Havsa ilçe idare toplantısı düzenlendi.Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa başkanlığında, kaymakamlıkta gerçekleşen toplantıda, kurumların koordineli şekilde çalışmalarının sağlanması, fikir alışverişlerinde bulunulması ve varsa kurumların sorunları görüşüldü.Ayrıca çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapılarak hizmetlerin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi kurumlara göre planlaması yapıldı.Toplantıda idare şube başkanları hazır bulundu.Havsa Kaymakamı Kısa'nın köy ziyaretleriHavsa Kaymakamı Neslihan Kısa, köylerde ziyaretlerde bulundu.Kısa, Şerbettar, Kulubalık ve Tahal köylerini ziyaret ederek yapılan işleri yerinde inceledi. Şerbettar Köyü Muhtarı Hüsamettin Sevilmiş, yapımı devam eden düğün salonu ve köydeki diğer yapılan ve yapılması gereken işler konusunda bilgi verdi. Kulubalık Muhtarı Mecit Atlı da düğün salonu ve köy camisi ile ilgili yapılan işler konusunda bilgiler aktardı.Köyde yaşayan yaşlı bir kadın da Kısa'ya sıkıntılarını dile getirerek yardımcı olmasını istedi, gereğinin yapılacağı sözünü aldı.Tahal Köyü Muhtarı İbrahim Erman ise köy hakkında bilgiler vererek köyün genel ihtiyaçlarını ve taleplerini dile getirdi.Ziyaretlerde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Müdürü Ramazan Bali de yer aldı."Okuyorum, Öyleyse Varım" ProjesiHavsa Ş.Ö.M.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Okuyorum, Öyleyse Varım" Projesi, düzenlenen törenle başladı.Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dördüncüsünü uygulamaya koyduğu "Okuyorum, Öyleyse Varım" projesi için okulun toplantı salonunda tören düzenlendi.Törene, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Belediye Başkanı Vekili Tufan Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhammed Türkmen ve Aydın Avcı, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.Konuşmaların ardından programa katılanlar 30 dakikalık kitap okuması gerçekleştirdi.