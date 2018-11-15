Edirne'den Kısa Kısa

15 Kasım 2018 Perşembe 11:13



15 Kasım 2018 Perşembe 11:13

TÜ Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Makedonya- Yunanistan ilişkilerinde isim sorunu: Güncel değerlendirmeler" konulu konferans düzenlenecek.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenecek konferansa, Makedonya Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Furkan Çako konuşmacı olarak katılacak."Makedonya- Yunanistan ilişkilerinde isim sorunu: Güncel değerlendirmeler" etkinliği, 26 Kasım saat 14.00'te, Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenecek."Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Geliştirme ve Çevre Koruma Konferansı"Trakya Üniversitesinde "Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Geliştirme ve Çevre Koruma Konferansı" gerçekleştirilecek.TÜ'den yapılan açıklamaya göre, 22-23 Kasım tarihlerinde bir otelde düzenlenecek konferansın amacı, dünya ve Türkiye'deki turizm paydaşlarının görüşlerini farklı disiplinlerden araştırmacıların çalışmalarıyla harmanlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmak ve turizmde iş birliği yaparak farkındalığı arttırmak.Konferansta ayrıca akademisyenler, sektör temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile diğer turizm paydaşlarının katılımıyla turizmin sürdürülebilirliğine zarar verebilecek uygulamaların tartışılması, çözüm önerileri masaya yatırılacak.