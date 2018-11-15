Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Edebiyat
Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyeleri, yaptıkları çalışmalarla akademik alana yeni eserler kazandırdı.
Eser sahibi akademisyenler, TÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Alp ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Yavuz Güner ile TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Çalışmaların hem bilim hem de edebiyat dünyasına katkı sağladığını belirten Tabakoğlu, "Maalesef ülkemizdeki kitap çeşitliliği ve kitap okuma alışkanlığı hedeflediğimiz seviyede değil. 5,7 milyar lira gibi ciddi bir rakama ulaşan kitap ekonomisine karşılık, halkımızın oldukça düşük bir oranı düzenli olarak kitap okuyor. Ne yazık ki kitap okumaya ayrılan süre de dünya ortalamasının altında. Hocalarımızın ortaya koyduğu çalışmaları ve üretkenliği, bu kültürü yükseltmek ve kitap çeşitliliğini artırmak noktasında da çok değerli buluyorum. Hocalarımızın her yeni kitabı kendi alanında bir boşluğu dolduracak ve nice yeni bilgi denizlerine yolculuk yaptıracaktır." ifadelerini kullandı.
Yapılan çalışmalar kapsamında Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün Arnavut Dili ve Edebiyatı Öğretim Elemanı Ece Dillioğlu, Dritero Agolli'nin "Yoldaş Zylo'nun Yükselişi ve Düşüşü" ile Kim Mehmeti'nin "Üsküp
Dilencileri" adlı eserlerini Türkçe'ye çevirdi. Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mütercim Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seda Taş
, Ursula K. Le Guin'in "Vahşi Kızlar" adlı romanını çevirirken, "Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara" adlı eserin editörlüğünü yaptı.Aynı ana bilim dalından Araştırma Görevlisi Esra Nur
Acar, David Edmonds
ve Nigel Warburton'ın "Felsefe Muhabbetlerine Dönüş
" adlı eserini çevirirken, Dr. Öğretim Üyesi İnönü Korkmaz, Micheal Moorcock'un "Modem Zamanlar 2.0" romanını Türkçe'ye kazandırdı ve aynı zamanda "Teknik Metinlerde İşlevsellik: Kullanma Kılavuzlarının Çevirileri" kitabını yazdı. Öğretim Görevlisi Dr. Dolunay Kumlu
"Özel Alan Çevirisi Akademik Eğitim Uygulamalarında Teknoloji ve Sosyal Medya" adlı eserini, Mütercim Tercümanlık Bölümü'nün Almanca Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Rahman Akalın, "Çeviri Kuramından Çeviri Eğitimine", Bulgarca Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Serkan
Cömertel, "Bulgarca Fiillerin Çekim Sistemi" adlı eserlerin yazarlığını üstlendiler.
TÜ'nün kan bağış kampanyaları sürüyor
Trakya Üniversitesi'nin (TÜ), düzenli ve sürekli bağışçılar kazanmayı ve gençlerde farkındalık oluşturmayı amaçlayan Türk Kızılayı
'nın çağrısıyla başlattığı kan bağışı kampanyalarının sürdüğü bildirildi.
18 Ekim'de TÜ Balkan Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ve Trakya Üniversitesi çalışanları ile öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasının ikincisi Ayşekadın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.
TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın organizasyonu ve Türk Kızılayı'nın destekleriyle 20 Kasım
'da Ayşekadın Yerleşkesi'nde kurulacak Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde kan bağışında bulunulabilecek. Kampanyaya, TÜ'nün tüm çalışanları ve öğrencilerinin yanı sıra dileyen herkes katılabilecek.
TÜ, "Üniversite Eğitim ve Tanıtım Fuarı"na katıldı
Trakya Üniversitesi (TÜ), Bahçeşehir
Koleji Edirne
Kampüsü'nde düzenlenen üniversite tanıtım fuarına katıldı.
7 üniversitenin tanıtım standı açtığı ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Üniversite Eğitim ve Tanıtım Fuarı"na, Edirne'deki liselerinde öğrenim gören yaklaşık bin öğrenci katıldı.
Fuarda, Edirne ve ilçelerden gelen öğrenciler, üniversite temsilcileriyle birebir görüşerek üniversitelerin akademik ve fiziki olanakları hakkında bilgi sahibi olurken, üniversite temsilcileri, dağıttıkları tanıtım katalogları ve broşürleri eşliğinde öğrencileri bilgilendirdi.
Fuara, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yanı sıra aileler de yoğun ilgi gösterdi. Fuarda ziyaretçilere, TÜ'nün akademik birimleri, bölümlere ait puanları ve sosyal olanakları, öğrencilere sunulan imkanlar, kulüp faaliyetleri ve yurt dışı öğrenci hareketliliği hakkında bilgi verildi.
Edirne,Trakya Üniversitesi,Edebiyat
15 Kasım 2018 Perşembe 15:32