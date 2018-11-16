Edirne'den Kısa Kısa

Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, atık yağ toplama kampanyasının devam ettiğini bildirdi.
Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, doğayı koruma ve geri dönüşüme katkı sağlamak için başlattıkları kampanyanın, Havsalıların destekleriyle devam ettiğini belirtti.
Çevreye duyarlı proje ve kampanyaları sürdüreceklerini aktaran Tekin, "Vatandaşların biriktirdiği bitkisel atık yağları teslim alıp, karşılığında ayçiçek yağı veriyoruz. Hem halkımız hem de çevre kazançlı çıkıyor. Doğaya ve çevreye duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Kampanyamız devam edecek." ifadelerini kullandı. Uzunköprü
'ye ödül
Uzunköprü Belediyesinin Tarihi Çeşmeler Restorasyon Projesi, Tarihi Kentler Birliği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) tarafından başarı ödülüne layık görüldü.
Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen
, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya
'da düzenlenen YAPEX Yapı ve Restorasyon Fuarı'nda gerçekleşen törende, Tarihi Kentler Birliği ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ödüllerinin de dağıtıldığını belirtti.
Belediye olarak Tarihi Çeşmeler Restorasyon Projesi ile başarı ödülüne layık görüldüklerini kaydeden İşbilen, şunları ifade etti:
"Belediyemiz, ilçemizdeki tarihi çeşmelerin restorasyonu projesiyle katıldığı yarışmada, Tarihi Kentler Birliği ve Çekül Vakfı tarafından başarı ödülüne layık görüldü.İlçemizin tarihini geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
Uzunköprü,Ömer Turgut Oğuz,Havsa