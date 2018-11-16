Edirne'den Kısa Kısa

16 Kasım 2018 Cuma 17:27



16 Kasım 2018 Cuma 17:27

Edirne Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Zehra Baltaş ve Batuhan Celil, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılacak.İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Baltaş ve Batuhan 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde İspanya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceği belirtilerek, şunlar ifade edildi:"Ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Bu önemli organizasyona iki sporcumuzu da göndermekten son derece memnun olduğumuz yılın son Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecek sporcularımıza gönülden başarılar dileriz."İç kontrol ve risk sistemleri yönetimi eğitimiTrakya Üniversitesinde, etkili yönetim için iç kontrol ve risk sistemleri yönetimi eğitimi düzenlendi.Balkan Kongre Merkezindeki eğitime, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Aydın Dönmez ile akademisyenler katıldı.Tabakoğlu, iç kontrolün kamu kurumlarında zorunlu tutulduğu ve kurumsal yönetimin önemli bir destekleyicisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Trakya Üniversitesi olarak bulunduğumuz bölgede yaptığımız bilimsel, kültürel etkinliklerle öncü konumdayız. İlimize, bölgemize ve ülkemize fayda sağlamak ve tüm yönlerimizle örnek gösterilmek nihai hedefimiz. Kalite standartlarımızı yükseltme hususunda da çalışmalarımızı büyük bir özenle gerçekleştiriyoruz. İyi bir iç kontrol sisteminin, bize amaç ve hedeflerimize ulaşmada fayda sağlayacağı muhakkak. Büyük bir hızla ilerleyen değişim ve gelişmeleri üniversitemizle idare noktasında da bütünleştirmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemek için buradayız."Eğitimde, İç Kontrol Enstitüsü (ICI) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Kaya tarafından katılımcılara bilgi verildi.