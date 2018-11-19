Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
'de toprak sedde çamura saplanan araç AFAD
ve DSİ ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kanal Edirne kenarında yeni açılan yola giren bir otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle çamura saplandı. Otomobil sürücüsü aracından inerek AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, zeminin batak olması nedeniyle aracın bulunduğu yerden çıkartılması için DSİ yetkililerinden paletli kepçe istedi.
Su kenarındaki araç yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Eğitim Fakültesinde görev değişikliği Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde, Prof. Dr. Sevinç Maden'in dekanlık görevine atanması nedeniyle devir teslim töreni düzenlendi.
Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı ve görevi devralan yeni Dekan Prof. Dr. Sevinç Maden katıldı.
Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Canım'ın bugüne kadar üniversitenin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür etti.
Makam ve mevkilerin geçici olduğunu belirten Tabakoğlu, önemli olanın kuruma hizmet ve dostluklar olduğunu vurguladı.
Tabakoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bundan sonra da öğretim elemanlarımız, idari çalışanlarımız ve öğrencilerimizle fakültemizi daha da yüceltmek için çalışacağız. Prof. Dr. Rıdvan Canım hocamızdan da her anlamda katkı almaya devam edeceğiz. Kendisinin değerli birikiminden, bugüne kadar olduğu gibi farklı konu ve görevlerde yararlanmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan yönetim açısından önemli tecrübelere sahip olduğunu düşündüğümüz Prof. Dr. Sevinç Maden'e de yeni görevinde başarılar dilerim. Kendisini her konuda desteklemeye hazırız."
Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Maden ise Rektör Tabakoğlu ve Canım'a teşekkür etti.
Mevlit Kandili Milliyetçi Hareket Partisi
Kadın Kolları İl Başkanı Semre Çule, Mevlit Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Çule, mesajında Mevlit Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Hazreti Muhammed
'e her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Çule, mesajında şunları kaydetti:
"Yüce Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği, iki cihan güneşi, ahlak ve iman kalesi efendimiz Hz.Muhammed
'in yeryüzünü şereflendirişini idrak ediyoruz. Efendimizin izinde kutlu nasihatleriyle huzur buluyoruz. Nuruyla insanlığı aydınlatan, örnek hayatıyla güzellikleri öğreten Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği bu gecenin feyzinin kalpleri kararanların tövbe etmesine vesile olmasını diliyorum. Efendimizin her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz hadislerini ve tebliğlerini tekrar hatırlamalıyız. Bu anlamlı güne erişmenin huzuru ve mutluluğu ile Mevlit Kandilinizi tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve başarı diliyorum."
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:13