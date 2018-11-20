Edirne'den Kısa Kısa

20 Kasım 2018 Salı 14:34



20 Kasım 2018 Salı 14:34

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Vakfı öncülüğünde başlatılan "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasının devam ettiğini ve hayırseverlerin bağışlarını beklediklerini bildirdi.Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2 yıldır devam eden burs kampanyası kapsamında yaklaşık 3 bin öğrenciye yardımda bulunulduğunu belirtti."Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasında öğrencilere 10 ay boyunca 300 lira burs verildiğini aktaran Tabakoğlu, şuları kaydetti:"Edirne, Anka Kuşu gibi küllerinden doğmaya alışık bir şehirdir. Tüm Edirnelileri, gönül coğrafyamız Balkanlar ve tüm kardeş ülkelerimizin yanı sıra ülkemizin dört bir yanından gelen ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi, kendi yavrularımız gibi bağrımıza basmaya davet ediyorum. Bizler için çok küçük sayılabilecek bir tutar, bir kartopunun çığa dönüşmesi gibi büyüyerek öğrencilerimizin yaşamını aydınlatacak. Bu yıl başvuru sayımız önceki yıllara göre daha da arttı, omuzlarımızdaki sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. Hedefimiz, şeffaf değerlendirme kriterleriyle belirleyeceğimiz, ihtiyaç sahibi, en fazla sayıda öğrencimize burs verebilmek.Kampanya kapsamında bilhassa gönül coğrafyamız Balkanlar ve dünyanın her köşesinden gelen soydaş ve akraba topluluklarımıza mensup öğrencilerimizi de desteklemeye gayret ediyoruz. Bu yıl, ana vatan gördükleri Türkiye'ye gelerek TÜ'de eğitim alan 3 bin Balkan kökenli öğrencimizden, maddi desteğe ihtiyaç duyarak kampanyaya başvuranların yüzde 12'sine destek sağlamayı hedefliyoruz."Emektar ustalar gençlerle buluştuEdirne Mesleki Eğitimi Güçlendirme Derneği tarafından Edirne Sanayi Sitesi'nin emektar esnaflarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan dernek başkanı Tamer Karakuş, toplantıda, mesleğinde ilerlemiş ustaların tecrübelerinden faydalandıklarını belirterek, "Ustalarımızın mesleklerindeki başarıları gelecek kuşaklar için rol model oluşturuyor. Ustalarımız toplumda ön planda tutulmalı ve yeni yetişen nesillere örnek olmalı." ifadelerini kullandı.Toplantının sonunda, Ahmet Uyguner, Rasim Özel, İsmail Demirhan, Hamdi Yener, Fikret Üstev, Mehmet Cartoğlu, Arif Çınarkök ve Erhan Avcu'ya teşekkür belgesi verildi.EREGDER Başkanı Şallı'dan Edirne Barosu'na ziyaretEdirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği (EREGDER) Başkanı Turan Şallı, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar'ı ziyaret etti.Ziyarette, derneğin gelecek yıl yapmayı planladığı projeler ve baronun hukuksal bilgilendirme konularında vereceği destekler görüşüldü.EREGDER Başkanı Şallı, Pınar'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.Pınar da Şallı'ya teşekkür ederek, dernek çalışmalarında başarı diledi.DOÇEK'ten doğa yürüyüşüKeşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Enez'in Karaincirli köyünde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.Dernekten yapılan açıklamada, etkinliğin erken saatlerde Karaincirli sahilinden başladığı ve köy merkezinde sona erdiğini belirtildi.DOÇEK, gelecek hafta Malkara ilçesinde doğa yürüyüşü düzenleyecek.