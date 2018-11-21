Edirne'den Kısa Kısa

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:27



21 Kasım 2018 Çarşamba 10:27

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Aysun Atagan Çetin tarafından, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Projeleri kapsamında hazırlanan "Taşrada Okulum TANAP Benim Dostum" isimli proje kabul edildi.Projeyle, binası ve sınıfları hayırseverler tarafından temin edilerek düzenlenen Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na, ihtiyaçlar dahilinde bir bilgisayar laboratuvarı, projeksiyon cihazları ve çeşitli teknik ekipmanların kazandırılması amaçlanıyor.Proje sonucunda hazırlanacak bilgisayar laboratuvarında öğrencilerin yanı sıra Keşan'da ikamet eden 20 ev hanımına yüksekokul öğretim üyeleri tarafından bilgisayar kullanımı eğitimi verilmesi planlanıyor.Sosyal fayda ön planda tutulan proje kapsamında kursiyerlere bilgisayar işletmenliği sertifikası verilmesi hedefleniyor. 6 ay içerisinde sonuçlandırılması planlanan projenin uygulama aşaması halen devam ediyor.Keşan'da Mevlid-i Nebi programı yapıldıKeşan ilçesinde Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Süleyman Paşa İmam Hatip Ortaokulu tarafından, Mevlid-i Nebi programı yapıldı.Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Selahattin Arslan'ın konuşmasının ardından okullar arasında yapılan şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Program, ilahilerin okunmasının ardından sona erdi.Keşan'da hırsızlık şüphelisi tutuklandıKeşan ilçesinde gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olaylarına karışan H.Ç'yi yakaladı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.