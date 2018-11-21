Edirne'den Kısa Kısa

Uzunköprü
Belediye Başkanı Enis İşbilen
, Uzunköprü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Cingöz ve taksici esnafı ile istişare toplantısı yaptı.
Belediye binasında taksicilerle bir araya gelen İşbilen, esnafların sorunlarını dinledi.
Taksicilerin 24 saat esasına göre çalıştığını belirten İşbilen, "Sizler toplumun her kesimine hizmet veriyor ve yüz yüze iletişime geçiyorsunuz. Bu yüzden mesleki hizmetiniz kadar sosyal sorumluluk bilinci içinde çalışmalarınızı yürütmeniz gerekmektedir. İlçemizin daha iyi noktalara gelmesi için birlikteliğimizi pekiştirerek en iyi hizmeti vermeliyiz." dedi.
Dünya Çocuk Hakları Günü Edirne
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Edirne Ticaret Borsası Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Erdinç Topçu, çocukların toplumun en değerli varlıkları olduğunu belirtti.
Toplum olarak çocukların geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını aktaran Topçu, "Çoğu zaman çocuklarımız için çalışır, geleceğimizi çocuklarımıza göre planlarız. Bugünü mutlu ve huzurlu kılmak, geleceğe güvenle bakmak, milli ve manevi değerlere sahip, bilimin ışığında yetiştirilen çocuklarımızla mümkündür. Nasıl bir gelecek planlıyorsunuz? Sorusuna verilecek cevap, Çocuklar için bugün ne yaptığımızla bağlantılıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar gösteriyor ki, Çocukların kişilik ve bilişsel özellikleri, zeka gelişiminin yüzde 80'i 0 -6 yaş döneminde yani 7 yaşından önce tamamlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Edirne Emniyet Müdürü Kurt'a ziyaretler
Tuncaspor Yönetim Kurulu üyeleri, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
'u makamında ziyaret etti.
Müdür Kurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor kulüplerinin her zaman yanında olduğunu belirtti.
Ziyaret sonunda Kurt'a Tuncaspor forması hediye edildi.
Edirne'de konut satış istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu
Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından, Edirne'nin ekim ayı konut satış istatistikleri açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne'de ekim ayında 623 konut satıldı. 623 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0.4'ü Edirne'de gerçekleşti.
"Okul Öncesine Yön Veren Uygulamalar" eğitimi
Edirne'de okul öncesi eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü
, Bahçeşehir
Koleji ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi işbirliğinde ile "Okul Öncesine Yön Veren Uygulamalar" konulu eğitim düzenlendi.
Okul öncesi öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde konuşan Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okul öncesi eğitimin önemli bir süreç olduğunu belirtti.
Okul öncesi öğretmenlerin çocuk gelişiminde önemli rol oynadığını aktaran Cırıt, "Okul öncesi eğitim, küçük yaştaki bireylerin gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı ortamlar sağlaması ve onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyerek, kendilerini toplumun içerisinde birer birey olarak ifade etmelerine fırsat vermesi ve ilköğretime hazırlaması açısından, onların bu gelişim süreçlerinin en önemli parçası olarak çok önemlidir." ifadelerini kullandı.
Bahçeşehir Koleji İlkokul ve Ortaokul Müdürü Mahmut Boztürk de yapılan eğitimlerin öğretmenlerin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.
Edirne
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:07