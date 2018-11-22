Edirne'den Kısa Kısa

22 Kasım 2018 Perşembe 14:30



22 Kasım 2018 Perşembe 14:30

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Başkan Gürkan, mesajında, toplumun yetişmesinde öğretmenlerin önemli rolü olduğunu belirtti.Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:"Zor ve meşakkatli bir görev olan öğretmenlik, aynı zamanda bir toplumun gelişip, büyümesindeki en önemli faktörlerden biridir. Ulu Önder Atatürk, 'Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' sözüyle öğretmenlerin bir toplum için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Ne mutlu ki öğretmenlerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında bu kutsal görevlerini icra etmeye, bu yolda ve bu uğurda geleceği inşa etmeye devam etmektedirler.Sevgili öğretmenler, değerli meslektaşlarım unutmayın ki sizlerin başarısı cumhuriyetin başarısı olacaktır. Sizlerin yetiştirdiği evlatlar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalmaya devam edecektir. Sizlerin sayesinde ülkemiz, bugünün dünyasında söz sahibi olmak için bilimin ışığında emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."Genç gazetecilere eğitimAnkara Gazeteciler Cemiyeti ve İrlanda Büyükelçiliği tarafından Ankara'da düzenlenen gazetecilik eğitim programında Edirne'yi, Edirne Gazeteciler Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi İlkyaz Savaş temsil etti.Ankara Gazeteciler Cemiyeti, İrlanda Büyükelçiliği'nin desteği ve AB Sivil Düşün Programı iş birliğiyle Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen genç gazetecilere yönelik "Özgürlük için Basın" konulu eğitim düzenledi.Ankara'daki bir otelde 2 gün süren eğitim programı kapsamında 17 genç gazeteciye klasik gazetecilik ve dijital medya konusunda bilgiler verildi."Çarpık kentleşmeye en iyi örnek maalesef Edirne olmuştur"Büyük Birlik Partisi (BBP) Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu, Edirne'nin iyi yönetilmediğini iddia etti.Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediyesi'nin kentte yaşanan sorunlara çözüm getiremediğini öne sürdü.Edirne'de yaşayan vatandaşların belediyeden şikayetçi olduğunu savunan Köroğlu, şunları kaydetti:"Belediye Başkanı seçime çok kısa bir süre kalmasına rağmen vermiş olduğu sözlerle alakalı değerlendirme yapmak yerine belediyede günü kurtarmaya dönük çalışmalarla zamanını geçirmeye çalışıyor. CHP'li Belediye Başkanı'nın 2014 yerel seçimleri öncesi halkımıza vermiş olduğu sözleri yerine getiremediği şehrimizde yaşayan herkes tarafından açıkça görülmektedir. Yerine getirilmeyen vaatler ve projeler esasen bir acziyetin göstergesidir. Son meclis toplantısında bütçenin yazımı ile yapılan yanlış bile malumun ilanıdır.Çeşmelerden su içilemiyor, yollarımız 2014'ten daha kötü durumda, şehrimizde çöp dağları belki yok fakat mahalleler arasında hizmet kalitesinde ciddi farklar var. İmar konusu başlı başına zaten sorun, çarpık kentleşmeye en iyi örnek maalesef Edirne olmuştur. Her yağmurda Edirne Venedik gibi oluyor. Şehrimiz ne yazık ki CHP'li belediyenin uygulamaları sebebiyle her geçen gün aşağılara doğru hızla düşmektedir. BBP olarak sesiniz olmaya geliyoruz şehrimizi birlikte yönetmeye geliyoruz. Halkımız inşallah yerel seçimlerde bu kötü gidişata dur diyecektir."