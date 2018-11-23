Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Belediyesi
tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan öğretmenlere çiçek ve günün anısına hazırlanan kırtasiye seti hediye edildi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin, çocukların ve gençlerin bilgili ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi için çok önemli bir anahtar görevini üstlendiğini belirtti.
Öğretmenlerin kutsal bir görev yerine getirdiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:
"Öğretmenler, Atatürk
ilke ve devrimlerinin ışığında fedakarca görev yaparak, yaydıkları bilim ışığıyla sadece öğrencilerini değil, toplumun geleceğini de aydınlatmaktadır. Öğretmenler bir toplumda, özgür düşünen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilim ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, bunun da ötesinde bilim ve teknoloji üretebilen, milli ve manevi değerlere saygılı, demokratik değerlere bağlı bireylerin yetişmesi için en önemli basamaktır. Öncelikle bir öğretmen olarak aydınlığın simgesi, toplumun yol göstericisi öğretmenlerimizin Öğretmeler Günü'nü bir kez daha kutluyorum."
Parti yöneticilerinden kutlama CHP
Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Saadet Partisi
Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Pekcanlı mesajında, Atatürk ve görevi başında şehit düşen öğretmenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti.
Öğretmenlerin gelecek nesillerin yetiştirilmesinde önemli görevler üstlendiğini dile getiren Pekcanlı, şunları ifade etti:
"Mustafa Kemal Atatürk
öğretmenlerin sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getireceğine inandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden izinde gidecek çocuklar yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, bu önemli günde görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi ve başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, Cumhuriyeti çağdaş uygarlık seviyesine taşıyacak nesiller yetiştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."
Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Demirkıran da öğretmenlerin gelecek nesillerin yetişmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Önce gerekli yatırımı öğretmenlerimize yaparak onları çok daha vasıflı yetiştirmeliyiz. Onlar her şeyden önce milletimizin medeniyet değerleri ile daha donanımlı ve üretken olmalıdırlar. Tabii ki, hayat şartları da günün şartlarına uygun hale getirilmelidir. Şunu unutmayalım ki, kaliteli nesiller kaliteli öğretmenlerin elinde şekillenir ve yetişir. Bu vesile ile öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve saygılar sunuyorum."
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