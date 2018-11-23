Edirne'den Kısa Kısa

Süloğlu
ilçesinde açılan çok amaçlı kültür merkezine "Recep Gürkan
" adı verildi.
Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran
, ilçenin kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerinde, Süloğlu Belediyesi Çok Amaçlı Kültür Merkezi'ne Recep Gürkan'ın ismini verdiklerini belirterek, meclis kararını Gürkan'a takdim etti.
Süloğlu'nun modern bir merkeze kavuştuğunu belirten Ormankıran, "Süloğlu halkı olarak Başkan Recep Gürkan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediye Meclisi üyelerimiz ile birlikte buranın adının Süloğlu Belediyesi Recep Gürkan Çok Amaçlı Kültür Merkezi olması kararını aldık." dedi.
Gürkan da Ormankıran'a teşekkür ederek ilçenin kurtuluş yıl dönümü kutladı.
Öğretmenler Günü MHP Edirne
İl Kadın Kolları Başkanı Semra Çule, Öğretmenler Günü dolayısıyla İstiklal ilkokulunu ziyaret etti.
Öğretmenlerin gününü kutlayan Çule, gelecek nesillerin yetişmesinde öğretmenleri büyük görev üstlendiklerini belirtti.
Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu aktaran Çule, şunları kaydetti:
"Üzerimizde hiçbir şeyle ölçülemeyecek büyüklükte ve cesamette emekleri bulunan öğretmenlerimizin elbette haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Evlatlarımızın küçük yaşlarda başladıkları eğitim ve öğretim sürecinin her aşamasında, öğretmenlerimizin göz nuru, şefkati, merhameti ve öğütleri belirleyici bir niteliktedir. Örnek davranışlarıyla bilgi pınarlarından içirdikleri öğrencilerinin zihniyetini ve kişiliğinin oluşmasını temin eden bu güzide mesleğin mensuplarını gözümüz gibi sakınmamız gerekmektedir .Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyoruz." Avrasya
Sirki Uzunköprüye gelecek
Avrasya Sirki Uzunköprü Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında ilçede gösteri sunacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü Belediyesinin katkılarıyla ilçeye gelen Avrasya Sirki 24-25 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri 12.00-13.30-15.00-16.30 saatlerinde Ergene
Kapalı Spor Salonu'nda gösteri yapacak.
Etkinlik boyunca ilçede gösteri yapacak sirkin giriş biletleri, gösteri öncesi salon girişinden temin edilebilecek. Havsa
'nın kurtuluşu
Havsa ilçesinin kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla ilçede tören düzenlendi.
Kurtuluş töreni yeni pazaryeri alanında gerçekleşti.
Törene, CHP
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, İYİ Parti
Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar
, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin ve vatandaşlar katıldı.
Edirne,Recep Gürkan,Süloğlu