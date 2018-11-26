Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Küplü
beldesini ziyaret etti.
Kaymakam Güngör ve beraberindeki heyet beldede incelemeler yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.
Belde sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Güngör, "Beldemizdeki vatandaşlar tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor. Onların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Kaymakamlık
kapımız her zaman vatandaşlarımıza açık. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.
Güngör, belde ve köy ziyaretlerinin süreceğini bildirdi.
Kaymakam Çakır'dan Ortakçı köyüne ziyaret Lalapaşa
Kaymakamı Furkan Çakır, ilçeye bağlı Ortakçı köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vatandaşlarla buluşan Çakır, köy muhtarı Mustafa Dağdeviren ve köy sakinleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi.
Sorunların çözümü için her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Çakır, "Köylerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın sorunları, taleplerini dinliyoruz. Ziyaret kapsamında vatandaşlarımızın gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Çakır, köy ziyaretlerinin süreceğini belirtti. Uzunköprü
'de yapımı tamamlanan sosyal tesis törenle açıldı
Uzunköprü Belediyesi tarafından Aşçıoğlu Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı sosyal tesis, düzenlenen törenle hizmete girdi.
Törende konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen
, tesisin mahalle halkına ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Mahallenin ihtiyacı olan bir tesisi hizmete soktuklarını aktaran İşbilen, "10 yıldır her zaman sizlerin yanında olduk. Seçimlerde sözünü verdiğimiz tesisi sizlerle beraber açıyoruz. Mutluluğumun ve heyecanımın tarifi yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Mahallede bazı evlerde yaşanan tapu sorununu da en kısa sürede çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Aşçıoğlu Mahallesi Muhtarı Necdet Demirdöven de İşbilen'e tesisin yapımından dolayı teşekkür etti.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından gösteri yapıldı.
Uzunköprü,Küplü,Meriç
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:29