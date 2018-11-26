Edirne'den Kısa Kısa

Trakya Üniversitesi
'nde söyleşi programı düzenlendi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, bu haftaki söyleşinin konuğu olan Doç. Dr. Serdar Taşçı
'nın çok geniş ve deneyimli, bilgi birikimi ile herkesin ihtiyacı olan alanları tarif ettiğini belirtti.
Uzman tanımı yapılırken, bir konuda çok şey bilen, başka konularda pek bir şey bilmeyen kişilerin akla geldiğini ifade eden Tabakoğlu, "Onun anlattığı konularda bir şey bilmediğimizi ve büyük bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Entelektüel dönüşüme herkesin ihtiyacı var, hele ki burası üniversite gibi durağanlığı kabul etmeyen bir yer ise. Edirne
'nin entelektüel yapısını dönüştürmek istiyorsak bunlar konuşulmalı, düşünülmeli." dedi.
Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
ise geçen hafta Serdar Taşçı ile Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde konuşma dizilerini başlattıklarını belirtti.
"Üniversitemiz ve biz paranın iki yüzü gibiyiz. Onların yaptığı çalışmalarda biz bulunmak istiyoruz." diyen Kalkan, "Bizim yaptığımız çalışmalarda ise onlar engin tecrübelerini ve birikimlerini sunuyor. Üniversitemize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu çalışmaları beraber götüreceğiz. Edirne'nin susarak konuştuğunu fark ettim. Edirne enteresan bir şehir. Burada közün biraz üflenmesi gerekiyor ki üzerindeki kül uçsun ve kor ortaya çıksın. Medeniyetimizin müstesna bir şehri." şeklinde konuştu. Siyaset
bilimi, sosyal psikoloji ve sosyoloji konularında önemli çalışmaları bulunan Doç. Dr. Serdar Taşçı ise kültür ikliminin bilgiye bakışının çok dini olduğunu belirterek "Böyle bir durumda bilgi ister istemez şekil değiştiriyor. Aristo ile Gazali'nin aynı şeyleri bilmediğini bilmek, çok kolay başvurulabilecek bir durum. Bilginin başlangıcı insanın kendisini bilmesidir." dedi.
Rektör Tabakoğlun'dan Trakya Demokritus Üniversitesine ziyaret
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yunanistan
Trakya Demokritus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aleksandros Ch. Polychronildis'i ziyaret etti.
Polychronildis, ziyarette yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi ile uzun zamandır ikili anlaşmalarının olduğunu, bu anlaşmaların en kısa zamanda daha aktif bir şekilde kullanılması gerektiğini ve iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise aynı isimleri taşıyan ve aralarından bir nehrin geçtiği iki üniversitenin, daha yakın iş birliği içinde olması gerektiğini vurguladı.
Serdar Taşçı,Edirne,Trakya Bölgesi
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:48