Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Tuba Çıkmaz, akciğer kanserinin Türkiye
'de erkekler en sık görülen kanser türü olduğunu bildirdi.
Çıkmaz, Akciğer Kanseri Farkıdanlık Ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, akciğer kanseri risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi verdi.
Erken tanının önemine vurgu yapan Çıkmaz, şunları kaydetti:
"Türkiye'de erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseri, kadınlarda ise akciğer kanseri 5. sırada yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı
Kanser İstatistikleri verisine göre Türkiye'de yaklaşık 50 bin akciğer kanseri hastası bulunmaktadır. Akciğer kanseri hem erkek hem de kadınlarda kansere bağlı yaşam kaybının ilk nedenidir.
Akciğer kanseri birçok insanı ve onların ailelerini etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Akciğer kanseri ülkemizde de kansere bağlı olan ölümlere neden olmaktadır. Birçok akciğer kanserinin nedeni de sigara içmekten kaynaklanır ama meslek, yaşanılan yer, aile faktörü gibi birçok faktörler de akciğer kanseri riskini artırır."
Dünya Prematüre Günü, Trakya Üniversitesi
(TÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Dünya Prematüre Günü günü dolayısıyla program düzenlendi.
TÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülfet Vatansever Özbek, programda yaptığı konuşmada, prematüre bebeklerin ancak eğitimli bir yenidoğan ekibi ve bilinçli aileler ile kaliteli yaşama kavuşabileceklerini belirtti.
Prematüre doğumlarda bireylerin bilinçli olması gerektiğini aktaran Özbek, şunları söyledi:
"Bu konuda halkımızın da önemli bir farkındalığa ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de yıllık doğum oranlarının yüksek olması dolayısıyla prematürelik, çok ciddi boyuta ulaşmış durumda. Ülkemizde ve dünyada, zamanından önce doğan ve hala anne karnındaki sıcaklığa ihtiyaç duyan azımsanamayacak sayıda bebek var. Doğumların yaklaşık yüzde 10'u erken oluyor. Bebeklerin hayata tutunmasında, güçlü, bilgili ve tecrübeli bir ekip ile anlayışlı ve bilinçli ailelerin varlığına olan ihtiyacımız büyük."
Mimarlık Fakültesi Dekanı Özgüven göreve başladı
Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanlığında, devir teslim töreni düzenlendi.
Trakya Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından yürütülen dekanlık görevine YÖK tarafından, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven atandı.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle dekanlık görevi Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven'e devredildi.
Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, Özgüven'e başarı dileyerek, şunları kaydetti:
"Mimarlık Fakültemiz, üniversitemizin güzide ve köklü bir fakültesi olmakla birlikte, bilim ve sanatı harmanlayarak Edirne'ye yıllardır eşsiz katkılar ve güzellikler sunmakta. Fakültemizin, eğitim kadrosundan öğrencilerine kadar dinamik, üretken ve daha da büyüyen yapısıyla, kendini her yıl daha da geliştirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mümin Şahin uhdesinde olan Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Burcu Özgüven'e teslim ediyoruz."
DOÇEK'ten doğa yürüyüşü Keşan
Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Çanakkale
'nin Gelibolu
ve Tekirdağ
'ın Malkara
ilçelerine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Dernekte yapılan açıklamada, cumartesi günü Gelibolu ilçesinde, pazar günü ise Malkara'da Edirne Doğa Sporları Kulübü'nün de katılımıyla doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenlendiği belirtildi.
DOÇEK'in gelecek hafta da Enez
'in Işıklar köyüne tur düzenleyeceği kaydedildi.
Türkiye,Edirne
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:49