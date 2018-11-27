Edirne'den Kısa Kısa

Uzunköprü
Belediye Başkanı Enis İşbilen
, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdiklerini belirterek, belediye olarak örnek çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Başkan İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, çevrenin korunması ve atıkların geri dönüşümü için çaba sarf ettiklerini ifade etti.
2011 yılından beri atıkları kaynağında ayrıştırma çalışması yürüttüklerini vurgulayan İşbilen, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımız 'Sıfır Atık Projesi'ne yabancı değiller. İlçemiz içerisine atıkları kaynağından ayrıştırmak için yüzlerce malzeme ve ekipman yerleştirdik. Vatandaşlarımız bulunduğu noktaya en yakın kağıt, karton, metal, cam ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, tıbbi atıklar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, elektronik atıkların ayrıştırma ünitelerine belediyemiz internet sitesine tıklayarak ulaşabilmektedir. İlçemizde aylık ortalama 60 ton ambalaj atığı, 45 ton cam, bin 250 litre bitkisel atık yağ toplanması Uzunköprü halkının yarınına ve çevresine olan duyarlılığını göstermektedir. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi ve minimize edilmesini sağlamayı hedefliyoruz."
Mevlid-i Nebi Haftası Lalapaşa
ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Lalapaşa İlçe Müftülüğü tarafından Lalapaşa Düğü Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Program, Trakya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Fatih
Yakar'ın sunumuyla sona erdi.
Programa, Lalapaşa Kaymakamı Furkan Çakır, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah
, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Enis İşbilen,Lalapaşa,Uzunköprü