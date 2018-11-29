Edirne'den Kısa Kısa

29 Kasım 2018 Perşembe 16:19



29 Kasım 2018 Perşembe 16:19

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Kronik Hastalıklar ve Kalp Kapak Hastalıkları" konulu toplantı düzenlendi.TÜ Sürekli Tıp Eğitimi ve TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoonkoloji Birimi'nin "Balkan Kardiyoonkoloji Günleri" kapsamında TÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Serdar Küçükoğlu, kardiyoonkolojinin yeni bir alan olduğunu belirtti.Küçükoğlu, "Bugün artık tüm büyük sağlık merkezlerinde multidisipliner kardiyoonkoloji birimleri mevcut. Onkoloji hastalarının yaşam sürelerinin uzaması neticesinde gerek hastalığın etkileri gerekse tedavinin etkisiyle kardiyolojik etkiler ortaya çıktı. Türk Kardiyoloji Derneği de bu alanla ilgilenmeye başladı." ifadelerini kullandı.Toplantıya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.TÜ'de "Sanat Söyleşileri" etkinliğiTrakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "Sanat Söyleşileri" etkinliğine Prof. Dr. Jale Nejdet Erzen konuşmacı olarak katıldı.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'ndaki programda "İlk Modernistlerden Ressam Lorser Feitelson" konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Erzen, Lorser Feitelson'un sanata bakışı hakkında bilgi verdi.Programa, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, akademisyenler, öğrenciler ve Edirneli sanatseverler katıldı.TÜ'ye iki yeni araştırma merkezi kurulacakTrakya Üniversitesi'nde (TÜ) "TÜ Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi" ve "TÜ Teknoloji Laboratuvarı (TTLAB) Arge Merkezi" kurulum çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, iki merkez için de fizibilite çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Çalışmalar kapsamında düzenlenen toplantıda hazırlanan raporların değerlendirilmesi yapılırken, kısa süre içerisinde Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı'na sunulacağı kaydedildi.TÜ Rektör Vekili Şahin'e ziyaretTrakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) tarafından organize edilen, 11. Türk-Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri kapsamında Edirne'ye gelen heyet TÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.TÜ'nün bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Şahin, üniversite olarak Balkanlara yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.TÜ'nün Balkanların önde gelen eğitim kurumlarından olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:"Trakya Üniversitesi olarak Balkanlarla olan bağlarımızın güçlenerek devam ettiğini ve Türkiye'de en çok Balkanlı öğrenciye sahip üniversitenin Trakya Üniversitesi olduğunu burada bir kez daha vurgulamak isterim. Balkanlı öğrencilere gerek maddi gerekse manevi olarak her zaman destek vermeye devam ediyoruz. Üniversitemizin Balkanlarla olan münasebeti eğitim anlamında Erasmus, Mevlana ve ikili anlaşmalar vasıtasıyla sürdürülüyor."Şahin, ziyaret sonunda heyet üyelerine hediye verdi.