Edirne'den Kısa Kısa

Uzunköprü
Belediye Başkanı Enis İşbilen
, soğuk havanın etkili olduğu ilçede sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarının soğuk havalarda yiyecek ve su bulmakta zorlandığını belirtti.
Sokak hayvanlarını yaşam alanlarında beslediklerini aktaran İşbilen, şunları kaydetti:
"Uzunköprü Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, soğuk kış günlerinden olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarını sürdürüyor.Sokak hayvanlarının hayata tutunması için beslenme odakları dışındaki farklı alanlara da hayvanların kolaylıkla ulaşabilecekleri mama ve yiyecek ürünleri bırakılıyor. Ekiplerimiz tarafından kedi ve köpekler için 40 farklı noktaya kuru mama takviyesi yapılmıştır."
Yağışın bozduğu yollar onarılıyor Süloğlu
Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran
, ilçede etkili olan kuvvetli sağanak sonrası zarar gören yolların onarılmaya başlandığını bildirdi.
Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, son yılların en kuvvetli yağış dalgasıyla karşılaştıklarını belirtti.
Kuvvetli yağışın hayatı olumsuz etkilediğini aktaran Ormankıran, "Aşırı yağan yağmur sonrası ilçemizde zarar gören ve bozulan yollarımız belediye ekiplerimizce onarılıyor. Normalin yaklaşık 3 kat fazla yağış alan ilçemizde yollarda sorunlar oluştu. İlçemize ve Edirnemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Enis İşbilen,Uzunköprü