Edirne'den Kısa Kısa

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, Edirne'deki selden en çok etkilenen Oğulpaşa köyünde incelemelerde bulundu.
Milletvekili Aksal, köyde zarar gören evleri ziyaret edip, vatandaşların taleplerini dinledi.
Selden zarar gören vatandaşların yaralarının sarıldığını aktaran Aksal, "Bir yandan devletimiz bütün imkanlarıyla, öbür yandan 'komşusu açken tok yatan bizden değidir' anlayışının mensubu bu aziz milletimiz yaraları sarmak için seferber oldu. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.
Başkan İşbilen'e ödül
Uzunuköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen
, Ege
ve Marmara
Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada "Çevre Dostu Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.
Başkan İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, Çöpköy
Mahallesi'nde hizmete giren Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi'nin ödülü getirdiğini belirtti.
Belediye olarak çevre ve dostu çalışmalar içinde olduklarını aktaran İşbilen, "Çevre duyarlılığımız ve çevre dostu projelerimiz artarak devam edecek. Meclis üyelerim ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarım adına ödülü kabul ettim. Herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:44