Edirne'den Kısa Kısa

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:22



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:22

Trakya Üniversitesi Vakfı önderliğinde, "Uluslararası Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Koruma Konferansı" düzenlendi.Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Edirne'nin İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist alan üçüncü il olduğunu hatırlattı.Türkiye'de metrekareye en fazla eser düşen şehrin Edirne olduğunu anlatan Hacıoğlu, "Medeniyetlerin buluştuğu, insanların güler yüzlü olduğu, beraber yaşama kültürünün oluştuğu ve geliştiği Edirne, envanterindeki bin 585 eserle Türkiye'de metrekare başına en fazla tarihi eserin düştüğü şehir olmakla gururludur. İstatistiklere ve rakamlara bakacak olursak, son 10 ayda Edirne'yi ziyaret eden yalnızca Bulgar turist sayısının 2 milyon olduğu görülüyor. Edirne'ye bir ayda gelen Bulgar vatandaşı sayısı 200 bin civarında. Bulgarlar bizim en iyi dostumuz, komşumuz ve kardeşimiz. Kentin turizmine önemli katkılar sunuyorlar. Bulgar dostlarımızla aynı çatı altında olmaktan ve iş birliği içerisinde ortak bir projede rol almaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim." diye konuştu.Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Konferans Başkanı Doç. Dr. Emel Gönenç Güler ve Bulgaristan Vishegrad Turist Derneği Başkanı Atanas Atanasov da konferansta birer konuşma yaptı.Açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçilirken, yabancı ülkelerden gelen katılımcılar için hazırlanan ve birbirinden özel yöresel lezzetleri içeren stantlarda turizm sevdalıları, Osmanlı macunu ve şerbeti ile Edirne'ye özgü badem ezmesi, deva-i misk ve Türk kahvesinin tadına baktı. Ayrıca, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği de Edirne'ye gelen katılımcı ve ziyaretçileri afiş ve broşürlerle bilgilendirdi."Devletimiz sıcak elini sel mağdurlarına uzatmıştır"Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı, geçen hafta kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan su baskınlarından çok sayıda kişinin zarar gördüğünü belirtti.Şallı, yaptığı yazılı açıklamada, yağışlar nedeniyle oluşan su baskınlarının en fazla Oğulpaşa köyüne zarar verdiğini hatırlatarak köy sakinlerin üzüntülerine ortak olduklarını bildirdi.Sel sularının can ve büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu vurgulayan Şallı, açıklamasında, şunları kaydetti:"En büyük zarar Havsa ilimizin Oğulpaşa köyünde meydana gelmiştir. Sel mağduru olan kişilerin din, dil, mezhep, ırk temelli anlayışı değil, sosyal devlet anlayışı içinde tüm olanaklar kullanılmıştır. Bu tür olası doğal felaketler maalesef yaşanabiliyor. Özellikle İŞKUR'un yürütmüş olduğu toplum yararına çalışma programları sayesinde sele maruz kalan insanlarımızın evlerinin temizlenmesinde büyük rol oynamıştır. İŞKUR kapsamında çalışanların ev temizliğinde bulunanların çoğu, ülkemizin insanları Romanlardır. Sel mağduru vatandaşlarımızın üzüntüsüne ortak olmuş, onlar da üzülmüşlerdir. Mesele insan olmak, kedere ortak olmak, birlikte var olmaktır. Yüzyıllardır bu topraklarda birlikte yaşamak, insanlığı kucaklamak adına Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp'a derneğimiz adına teşekkür ediyorum.""Elektrik ve doğalgaz fiyatları acilen indirilmelidir"Saadet Partisi Edirne İl Ekonomi Komisyonu Başkanı Selim Tekin, hükümetin elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirime gitmesi gerektiğini belirtti.Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik krizin her gün ağırlaşarak piyasaları durma noktasına getirdiğini, bazı sektörlerin yüzde 30 ila 40 civarında küçülmeye gittiğini savundu.Dövizin ani hareketlerinin bütün ekonomik dengeleri bozduğunu ve büyük tahribata yol açtığını vurgulayan Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:"Dövizin yukarı ve aşağı yöndeki çok sert hareketleri sonrası piyasa, fiyatı belli olmayan ve öngörülemeyen bir kaygan zemine oturdu. Krizden çıkmanın en önemli yolu, üretimi, özellikle ihracatı artırmaktır. Konkordato ilan eden firmalar çeklerini, senetlerini ve borçlarını ödemiyorlar. Bu firmalara hizmet veren firmalar ciddi şekilde mağdur olmaya ve doğal olarak piyasadan zincirleme yeni iflaslar gelmeye başladı. Bu, piyasa açısından çok vahim bir durum. Hükümet bu işe acil önlem almazsa, telafisi mümkün olmayan çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağız. Döviz yükselirken hükümet elektrik ve doğalgaza 3 ay üst üste zamlar yaptı. Döviz geri geldi ama hükümet ne elektrikte ne de doğalgazda en ufak bir indirime gitmedi. Hükümet yeni döviz kuruna göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarını acilen indirmelidir."