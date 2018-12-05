Edirne'den Kısa Kısa

MHP Edirne
İl Kadın Kolları Başkanı Semra Çule, Dünya Kadın Hakları Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çule, mesajında, Türk kadınına birçok Avrupa
ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkının verildiğini belirtti. Kadınların toplumun her alanında olması gerektiğini aktaran Çule, "Bilimde, tıpta, edebiyatta, sanatta, siyasette ve daha birçok alanda Türk kadınları başarı ile adlarından söz ettirmiştir. Atatürk
'ün açtığı bu yolda bugün kadına bakış açısını hayatın her mecrasında normalleştirmek zorundayız. Ekonomide, siyasette, sosyal bünyede yaşanan sorunların çözümü için ancak inanmış Türk kadınları var. Bunun için çok çalışmalıyız. Kadınlarımızın eşit şartlarda birey olmalarını sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ü bir kez daha saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
TÜ'de ilk kornea nakli Trakya Üniversitesi
(TÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde ilk kez yapılan kornea naklinin başarılı şekilde gerçekleştiği bildirildi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, düzelemeyecek kornea hasarı yaşayan hastaya Edirne'de ilk kez kornea nakli yapıldığı belirtildi.
TÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyoğlu
Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Bankası vasıtasıyla gerçekleştirdiği nakil sayesinde hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
Kadın Hakları Günü,MHP,Edirne
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:13