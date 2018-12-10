Edirne'den Kısa Kısa

Lalapaşa
Kaymakamı Furkan Çakır, ilçeye bağlı Süleymandanişment, Taşlımüsellim ve Sarıdanişment köylerini ziyaret etti.
Köylerde incelemelerde bulunan Kaymakam Çakır, köy sakinleriyle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi.
Çakır, yaşanabilecek her türlü sorunun çözümü noktasında kapılarının halka sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.
Çakır, köy ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.
Kaymakam Güngör'den köy ziyareti Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör ve beraberindeki Meriç Konseyi heyeti, ilçeye bağlı Hasırcıarnavut köyünü ziyaret edip incelemede bulundu.
Köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Güngör, köylerin sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Güngör, köylerin sorunlarını yerinde görmek için ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Havsa
'da doğalgaz çalışması
Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, ilçedeki doğalgaz çalışmalarının başladığını bildirdi.
Başkan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle
'de kazı çalışmalarının başladığını belirtti.
İlçenin doğalgaza kavuşması için çaba sarf ettiklerini aktaran Tekin, çalışmaların aralıksız devam ederek en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.
Havsa,Meriç,Lalapaşa
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:27