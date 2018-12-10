Edirne'den Kısa Kısa

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, dünya gıda fiyatlarının yüzde 8,5 azalarak son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.
Gaytancıoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye
'deki tarım politikalarını eleştirerek dünyada tarım ürünleri ve gıda fiyatlarının düşmesine rağmen dövizdeki artışlar nedeniyle Türkiye'de gıda fiyatlarının sürekli arttığını savundu.
Türk çiftçisinin dünyanın en pahalı mazotunu, en pahalı gübresini, en pahalı sulama suyunu kullandığını ileri süren Gaytancıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıkladığı küresel gıda fiyatlarına baktığımız zaman, dünya gıda fiyatlarında yüzde 8,5'luk bir düşüş görülmektedir. Bunun temel nedeni Türkiye'nin tarım ürünlerinde ve gıdada artık kendi kendine yeterli ülke konumundan çıkarak ithalatçı bir ülke olmasıdır. Üretim yerine ithalatı teşvik eden politikalar sonucunda dünyada tarım ürünleri ve gıda fiyatları düşmesine rağmen dövizdeki artışlar nedeniyle Türkiye'de gıda fiyatları sürekli artmaktadır. Üretimi planlayan politikaların olmaması da üretim azlığı nedeniyle fiyatların sürekli yükselmesine neden oluyor. Özellikle son dönemde canlı hayvandan kırmızı ete kadar hepsi Türkiye'nin yerli olarak ürettiği ürünler olmasına karşın tonlarca ithalata başlandı. Yerli üretici yoksullaşırken, Uruguay
, Arjantin
ve Afrika
ülkelerindeki canlı hayvan üreticileri Türkiye'den milyarlarca dolar kazanmaya başladı. Türk lirası da değer kaybettiği için daha yüksek fiyatla tüketiciye ulaşmak zorunda kalıyor. Yakın gelecekte de bu tabloda iyileşme olmasını beklemiyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda tarımsal üretim yapılabilecek alanların yüzde 20'si, yüzde 30'u boş durumda. Üretici üretmekten, besici besicilikten soğudu."
TÜ öğrencileri İstanbul
'da konferansa katıldı Trakya Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri, İstanbul Arel Üniversitesi
Çeviri Kulübü (ARÇEV) tarafından düzenlenen "Human Translation vs Machine Translation: Competition or Colloboration?" adlı konferansa katıldı. Arel Üniversitesi
Tepekent Yerleşkesi'nde düzenlenen konferansta makine çevirisi alanındaki son gelişmeler konuşuldu.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Taş
, düzenlenen konferansın öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını belirtti.
Konferansta, öğrencilerin makine çevirisiyle ilgili olarak yeni gelişmeleri gördüğünü belirten Taş, şunları kaydetti:
"Bölümümüz öğrencileri makine çevirisi teknolojisinde gelecekteki yönelimler hakkında bilgiler edindi. Aynı zamanda öğrencilerimiz makine çevirisi iş akışlarında insan çevirmelerinin mevcut ve gelecekteki rolleri konusunda farkındalık kazandı. Konferans sonunda katılım sertifikalarını alan öğrencilerimizin hem alandaki yeniliklerle tanıştığını hem de motivasyonlarının artığını gözlemlediğimiz için çok mutlu olduk. Konferansta yer alan, Türkiye'den ve yurt dışından gelen akademisyenleri ve sektör temsilcilerini dinlememiz için bize imkan yaratan ve desteğini esirgemeyen rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür ederim."
DOÇEK, faaliyetlerini sürdürüyor Keşan
Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri hafta sonu bisiklet ve yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.
DOÇEK üyesi bisikletliler Keşan-Yeni Karpuzlu
arasında 117 kilometrelik bisiklet turu düzenlerken Dişbudak ve Karlıköy arasında da yürüyüş etkinliği yapıldı.
DOÇEK'in faaliyet programı kapsamında önümüzdeki hafta Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesine doğa yürüyüşü düzenleneceği belirtildi.
Milletvekili,Cumhuriyet Halk Partisi,Türkiye,Edirne
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:22