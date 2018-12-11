Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
'nin Havsa
ilçesinde merhum Edirne Milletvekili Erdin Bircan
'ın adı, ilçedeki bir sokağa verilecek.
Havsa Belediye Meclisi, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden CHP
Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın adını yaşatmak için Cumhuriyet Caddesi
'ndeki bir sokağa verme kararı aldı. Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, Bircan'ın Edirne'ye ve Havsa'ya önemli hizmetleri olduğunu belirtti.
Bircan'ı saygı ve rahmetle andıklarını belirten Tekin, "Bu dünya misafirliğini tamamlayıp ebedi aleme göç eden CHP Edirne Milletvekilimiz Erdin Bircan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine tekrar şahsım, meclis üyelerim ve ilçe halkım adına başsağlığı diliyorum.Vekilimizin Edirne'mize ve ilçemize yaptığı katkılar her zaman şükranla anılacaktır. Erdin Bircan'ın Cumhuriyet mahallemizdeki bir sokağa adının oy birliğiyle verilmesi ayrıca her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı. Meriç
Belediyesi'nden düzensiz göçmenlere yardım
Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük
, güvenlik güçleri tarafından ilçe ve köylerinde yakalanan ve Yunanistan
tarafından geri itilen düzensiz göçmenlere yapılan yardımların sürdüğünü bildirdi.
Başkan Yörük, yaptığı yazılı açıklamada, Meriç ve köylerinde yakalanan düzensiz göçmenlere, soğuktan korunması için giysi ve battaniye yardımı yaptıklarını belirtti.
Düzensiz göçmenlerin soğukla mücadele ettiğini anımsatan Yörük, belediye olarak yardımlarının süreceğini kaydetti.
Milletvekili,Havsa,Erdin Bircan,Edirne
11 Aralık 2018 Salı 09:47