Edirne'den Kısa Kısa

11 Aralık 2018 Salı 13:37



11 Aralık 2018 Salı 13:37

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'nde, "Viyolonsel-Gitar Duo" konseri düzenlendi.Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri tarafından TÜ Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde Burgmüller, F. Schubert, Manuel de Falla, A. Piazzolla gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra Ali Selimi, Tevfik Kuliyev ve Neşet Ertaş gibi sanatkarların da düzenlemeleri seslendirildi.Trakya Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi iş birliğinde organize edilen konsere, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden'in yanı sıra akademik ve idari çalışanlarla çok sayıda öğrenci katılırken, salonu dolduran müzikseverler birbirinden ölümsüz eserleri dinleme keyfini yaşadı.TÜ'den Selanik Aristotle Üniversitesi'ne ziyaretTrakya Üniversitesi (TÜ) Dış İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Selanik Aristotle Üniversitesi'ni ziyaret etti.Uzun ve Türkyılmaz, ziyarette, Selanik Aristotle Üniversitesi Rektörü Prof. Pericles A. Mitkas ve üniversite yöneticileriyle görüştü.Toplantıda ayrıca, Balkan Üniversiteler Birliği Başkanlığı'nı yürütmekte olan Selanik Aristotle Üniversitesi ile 2019 yılında yapılacak olan toplantının tarihi, formatı ve içeriği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun tarafından oluşturulan ve Balkan Üniversiteler Birliği'nin tamamen resmileşmesi ve kurumsal hale gelmesini sağlayacak olan "Balkan Üniversiteler Birliği Statüsü" konusunda da görüşmeler yapıldı.Ziyarette, 2019 Ocak ayında Trakya Üniversitesi, Selanik Aristotle Üniversitesi, Tetova Üniversitesi ve Bükreş Üniversitesi rektörleri tarafından oluşturulan Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu'nun Edirne'de, Trakya Üniversitesi'nde toplanması kararlaştırıldı.