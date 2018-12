Edirne'den Kısa Kısa

11 Aralık 2018 Salı 15:11



Edirne Belediyesinin hizmete sunduğu, tiyatrosundan bale salonuna, masa tenisinden müzik kursuna kadar çocukların ve kadınların kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim aldığı Edirne Yaşam Merkezi, geleceğe umut olmaya devam ediyor.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, bugüne kadar Edirne'ye birçok proje kazandırdıklarını, fakat Yaşam Merkezinin yerinin bambaşka olduğunu söyledi.Edirne Yaşam Merkezinin geleceğimizin teminatı çocuklara umut olan bir mekan olduğunu ifade eden Gürkan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet edeceğimiz ve bu Cumhuriyeti yaşatacak, yükseltecek, ilelebet payidar kılacak olan çocuklarımızın gelecek güvencesine kavuşacakları bir mekan. Biz bu Yaşam Merkezini bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki Yaşam Merkezine her geçen gün giderek artan talep bizi birden fazla yaşam merkezi açmamıza zorlayacaktır. Çocuklarımız, evlatlarımız için bugüne kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Onlara birçok fırsatlar sunduk. Çünkü hedefimiz, çocuklarımıza dünyayla rekabet edebilecekleri koşulları oluşturmak. Bu hedefle onların yanında olmaya, onlar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyoruz." dedi.Sağlık Müdürlüğünün projesi tamamlandıEdirne İl Sağlık Müdürlüğünce desteklenen ve yürütülen "İnsanlar Önemsendiklerini Bilene Kadar, Ne Bildiğinizi Önemsemezler" projesi başarı ile tamamlandı.Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi konferans salonunda, acil serviste çalışan doktorlar, yardımcı sağlık personelleri, veri giriş, güvenlik ve temizlik personellerinin dahil olduğu 80 kişiye 21 saat eğitim verildi.Eğitimlerde, çatışmalı zor durumlar, sorun çözme ve proaktif yaklaşım, güven uyandırma, memnuniyetsiz kişileri memnun etmede dikkat edilecek hususlar konuları uygulamalı olarak anlatıldı.Proje kapsamında eğitime katılanlara sertifikaları verildi.Belarus İstanbul Başkonsolosu ETSO'yu ziyaret ettiBelarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'u makamında ziyaret etti.Başkonsolos Shved, ziyarette, özellikle Grodno Bölgesi ile Edirne arasında valilikler düzeyinde bir işbirliği anlaşması olduğunu, bunun yanında her iki tarafın Ticaret ve Sanayi Odalarının da arasında bir protokol imzalandığını hatırlattı.İki ülke arasında diplomatik temasların son yıllarda arttığını ifade eden Shved, "Haziran ayında Grodno ve Edirne illerinin yetkilileri, iş adamları ve yatırımcılarını bir araya getirecek bir organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü iki bölgenin işbirliği potansiyeli var ve bunu değerlendirmeliyiz. Örneğin Grodno'da süt ürünleri sektörü hızla gelişiyor ve sizin bölgenizde de bu sektörde pek çok işletme mevcut. Tarım sektörü için de aynı durum geçerli. Dolayısıyla bu potansiyeli değerlendirerek ikili işbirliği görüşmeleri, işletme ziyaretleri gibi etkinlikleri kapsayan bir organizasyon yapabiliriz. Talebiniz halinde sizler için Grodno'ya yapacağınız ziyaretle ilgili her konuda yardımcı olmaktan memnun olurum." diye konuştu.ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üyelerinin iş hacmini ve ihracatını geliştirmek adına Belarus ve Grodno Bölgesi iş adamlarıyla ve yetkilileriyle bir araya gelmek istediklerini kaydetti.