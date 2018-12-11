Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
, kendisine ait sosyal medya hesaplarından 1 Ocak 2019'dan itibaren Edirne Belediyesi
'nde net asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını duyurdu. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun "Partimizin yönettiği tüm belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak" paylaşımının ardından bir haber de Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan geldi.
Gürkan, sosyal medya hesaplarından "Sözünüz sözümüzdür. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu söz verdi, Edirne Belediyesi olarak yerine getiriyoruz. 1 Ocak 2019'dan itibaren Edirne Belediyesi'nde net asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Emekçi
arkadaşlarıma hayırlı olsun." paylaşımına yer verdi.
Kız kardeşim projesi
Edirne Belediyesi ve Habitat Derneği işbirliğinde kız kardeşim projesi kapsamında kadınlara internet reklamcılığı eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının güçlenmesi, bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması ve ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesinin hedefleniyor.
Eğitim Koordinatörü Nazan Butuner, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Eğitim Salonu'ndaki eğitimde internetin günümüzde önemli bir iletişim ağı olduğunu belirterek, "İnternet reklamcılığını kullanarak, ürettiğiniz ürünleri ya da hizmetleri online olarak kullanıcıların ve alıcıların hizmetine sunabilirsiniz. İnternet reklamcılığı günümüzün en fazla tercih edilen reklamcılık metotlarındandır. İnternet reklamcılığı ile herhangi bir mağazaya sahip olmadan satış yapabilirsiniz.
İnternet reklamcılığı kullanarak hedeflediğiniz kitleye oldukça kısa bir süre içerisinde ulaşabilirsiniz. İnternet reklamcılığını kullanarak ürünlerinizi daha kolay satabilir; sunduğunuz hizmetlerden daha da fazla kişinin yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda internet reklamcılığını kullanarak zamanda tasarruf edebilirsiniz. Özellikle sosyal medya reklamları günümüzde önemli bir yere sahiptir. Sosyal medya kullanıcıları her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu nedenle de sosyal medya reklamları en iyi reklam yöntemlerinden biridir." ifadelerini kullandı.
Recep Gürkan,Edirne Belediyesi,Edirne
11 Aralık 2018 Salı 17:50