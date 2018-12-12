Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan
, kent merkezinde faaliyet gösteren engelli derneklerinin temsilcileriyle buluştu.
Kalkan, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, başkanlığın belirlediği standartlar çerçevesinde engellilerin sağlık hizmetlerine erişimleri için gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
Engellilere yönelik farklı projeler ve çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kalkan, " Ancak önemli olan sizler ne yaşıyorsunuz? Zorluklar var mıdır? Varsa nelerdir? İstekler var mıdır? Varsa biz ne yapabiliriz. Bundan sonra bu toplantıları yılda dört kez olmak üzere üç ayda bir gerçekleştirelim. Sorunların erken tespiti ve hızla çözüme kavuşması için bunun yararlı olacağını düşünüyorum." dedi.
Kalkan'ın konuşmasının ardından temsilciler söz alarak sağlık hizmetlerine erişim konusunda beklenti ve isteklerini dile getirdi.
Yerli ve milli üretim Saadet Partisi
Edirne Kadın Kolları Başkanı Güler İriş, yerli ve milli üretimin ülkelerin gücü olduğunu bildirdi.
İriş, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bir insanın tutumlu davranma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandığını belirtti.
Yerli üretim ve yerli malı kullanımının ülkenin kalkınması için önemli olduğunu aktaran İriş, şunları kaydetti:
"Bu dengenin sağlanması için gereken şey, uzun vadeli planlar yaparak yatırımları buna göre değerlendirmektir. Bir devlet bunu düzenli bir şekilde uygularsa kalkınmasını sürdürür ve diğer devletlere bağımlı kalmaktan kurtulur. Bugün, 'yerli malı' dediğimizde aklımıza sadece mandalina, portakal değil, yerli ve milli sanayimiz geliyor. Yerli üretim kaynaklarımız geliyor. Yerli ve milli üretim ülkelerin gücüdür."
Edirne
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:22