Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Kaymakamlığı tarafından "Meriç Ücretsiz Sinema ve Belgesel Günleri Projesi" başlatıldı.
Meriç Belediyesince de desteklenen proje kapsamında Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak sinema ve belgeselleri ücretsiz izleyebilecek.
Proje kapsamında 200 öğrenci Meriç Belediyesi konferans salonunda film izleyip keyifli vakit geçirdi.
" Edirne
'den Dünya'ya Kardeşlik Tohumları" projesi Trakya
Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından yürütülen "Edirne'den Dünya'ya Kardeşlik Tohumları" projesi "Önder Şahsiyetler Akademisi" programı kapsamında Bosna Hersek
'in ilk Cumhurbaşkanı
Aliya İzetbegoviç konuşuldu.
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen programa, konuşmacı olarak katılan araştırmacı-yazar Müzeyyen Taşçı, Aliya İzzetbegoviç
'in yaşamı, idealleri ve yaşattıklarıyla alakalı bilgiler verdi.
Program sonunda 30 kişiye çekilişle, Taşçı'nın İzzetbegoviç ile alakalı "Kızıl Zambak" isimli kitabı hediye edildi.
Edirne,Meriç
14 Aralık 2018 Cuma 10:46