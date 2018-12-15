Edirne'den Kısa Kısa

Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör ve Meriç Konseyi heyeti, Rahmanca köyünü ziyaret etti.
Güngör, köyde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.
Köylerin sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini belirten Güngör, her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydetti. Havsa
'nın çehresi değişiyor
Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, ilçenin çehresini değiştiren peyzaj çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeyi güzelleştirmek için çalıştıklarını belirtti.
Çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran Tekin, şunlrı kaydetti:
"Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü yağmur, çamur, kar, kış demeden temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Mevsimlik çiçek ve soğanlı bitki dikim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz."
Havsa,Meriç
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:41