Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB), Bulgaristan
'ın Macarova Belediyesi ile uygulamakta olduğu, "Doğayı Korumak için Atık Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi" isimli proje kapsamında "Daha İyi Çevre için Bölgesel Girişimler" konulu toplantı için bir araya geldi.
Macarova Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya, EDİKAB üyeleri, iki ülkenin proje ekipleri ile Bulgaristan Çevre Bakanlığı Haskova
İl Temsilciliği'nden uzmanlar katıldı.
Toplantıda, Macarovo Belediyesi ve Edirne Katı Atık Yönetim Birliği projesi kapsamında bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar katılımcılara tanıtıldı. Çevrenin korunması, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaya yönelik sunumlar yapıldı.
"Dünya Diyabet Günü
" Trakya Üniversitesi
öğrencileri "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla bilgilendirme standı açtı.
Trakya Üniversitesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu Başkanı ve Eczacılık Fakültesi öğrencisi Beşir Sefa Mumay, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye
'deki diyabet hastası sayısının 7 milyonu geçtiğini söyledi.
Diyabet hastalığının son 10 yılda yüzde 100 arttığını vurgulayan Mumay, "Önümüzdeki 5 yılda da yüzde 100 artması bekleniyor. Bu hastalardaki en büyük problem ise hastalığı kabullenememeleri ve hastalık yokmuş gibi davranmaları. Diyabet hastalığı, kontrol altına alınmadığı zaman görme kaybı ve kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi sıkıntılara yol açabiliyor." dedi.
Mumay, Dünya Sağlık Örgütü
'nün verilerine göre, önümüzdeki 10 yıllık süreçte ölüm oranı en yüksek 3. hastalığın diyabet olacağını, bu konuda vatandaşların daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Bulgaristan,Edirne
Kaynak: AA