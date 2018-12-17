Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Gazeteciler Derneğinin (EGD) kurucu başkanı Mehmet Karagöz
, vefatının 16. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2002 yılında yaşamını yitiren Karagöz için Buçuktepe Mezarlığı'ndaki kabri başında, gazeteci meslektaşları ve sevenlerince anma töreni düzenlendi.
Anma töreninde konuşan Karagöz'ün kızı Şennur Karagöz, "Acımız daha dün gibi. Hiçbir zaman unutulacak gibi değil. Buraya her gelişimizde de onur duyuyoruz. Onun çocuğu olduğum için de gurur duyuyorum. Edirne'nin tekrar başı sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
EGD Başkanı Derya Sarılarlı da Karagöz'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.
TÜ'de kardiyoonkolojide yenilikler ele alınacak Trakya Üniversitesi
(TÜ) Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Programı etkinlikleri kapsamında "Kardiyoonkolojide Yenilikler" toplantısı düzenleneceği bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde 21-22 Aralık
tarihlerinde "Kardiyoonkolojide Yenilikler" toplantısı yapılacak.
Toplantıyla kanser ve tedavisinde kardiyovasküler yan etkiler konusunda farkındalık yaratmak, kullanılacak temel kavramları içeren ortak bir dil oluşturmak, kardiyoloji, hematoloji ve onkoloji klinikleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek, hastaların takip ve tedavisinde ortaya çıkacak yan etkileri yönetmede kullanılacak kılavuzları oluşturmaya çalışmak amaçlanıyor.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, TÜ'nün geçmişten bu yana sağlık alanında güçlü olduğunu belirterek, "Üniversitemiz sağlık alanında güçlüdür. Şüphe götürmeyen bu gerçeğin markalaşması için böyle bilimsel ve multidisipliner toplantılara ev sahipliği yapmak gerekir. Biz de Doç. Dr. Cafer Zorkun'un emek ve gayretleri neticesinde düzenlenen bu toplantılara ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantı Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cafer Zorkun da toplantının kardiyoonkoloji alanı için faydalı olacağını kaydetti.
Öğrencilerden Dost Eller Dayanışma Evi'ne destek
Edirne Özel Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğretmen ve öğrencileri, Edirne Belediyesi
bünyesine kurulan Dost Eller Dayanışma Evi'ne yardımda bulundu. Okul Müdürü
Bahri Bilen, okul olarak 3 yıldır yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırılmak üzere topladıkları kitap, giysi ve oyuncakları Dost Eller Dayanışma Evi'ne getirdiklerini belirtti.
Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Bilen, "Öğrencilerimize ilk olarak sevgiyi ve yardımlaşmayı öğretmeye çalışıyoruz. Yalnızca derslerine çalışan birer genç olarak değil, aynı zamanda sosyal etkinliklere katılan, toplumun her kesiminde herkese yardımcı olabilen gençler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizle birlikte ihtiyacı olan tüm insanlara yardım etmeyi, onların zor günlerinde yanlarında olmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu
da katkılarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Karadeniz
Gemisi'nin öyküsü belgeselle anlatıldı
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla ilişkiler programı uygulama etkinlikleri çerçevesinde "Karadeniz Seyr-i Türkiye
" adlı belgesel izlendi.
TÜ Devlet Konservatuarı Toplantı Salonunda yapılan etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye'nin 1926 yılında Avrupa
'ya tanıtıldığı seyyar sergi projesi Karadeniz Gemisi'nin hikayesini anlatan "Karadeniz Seyr-i Türkiye" belgesel gösterimi esnasında öğrenciler dönemi temsil eden kıyafetler giyerek kaptanın seyir defterinden alıntılar yaparak anlattı.
Belgesel ve öğrencilerin performansı izleyiciler tarafından beğeni topladı.
Trakya Üniversitesi,Karadeniz,Mehmet Karagöz,Edirne
Kaynak: AA