Edirne'den Kısa Kısa

Lalapaşa
Kaymakamı Furkan Çakır, ilçeye bağlı Küçünlü, Hacılar
ve Çallıdere köylerini ziyaret etti.
Kaymakam Çakır, köylerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Çakır, her zaman köylerin vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.
Çakır, köy ziyaretlerinin süreceğini kaydetti. Meriç
'te doğalgaz çalışması
Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük
, ilçede doğalgaz kazı çalışmalarının başladığını bildirdi.
Başkan Yörük, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin doğalgaza kavuşması için ekiplerin ilk kazmayı vurduğunu belirtti.
Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Yörük, "Doğalgaz ilçemiz için çok önemli. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Doğalgazın ilçemize kavuşması için kazı çalışmalarımız başladı. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hacılar,Lalapaşa
Kaynak: AA