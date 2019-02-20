Edirne'den Kısa Kısa

Uzunköprü Devlet Hastanesi
'nde, mesleğinde 30 yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi. Edirne
Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane personeli ve yönetimin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, 30 yılı aşkın süredir sağlık camiasında görev yapan hekim, hemşire ve ebelere teşekkür belgesi takdim edildi.
Uzunköprü Devlet Hastanesi
Başhekimi Özgür Kavak
, törende yaptığı konuşmada, tüm sağlık çalışanlarının vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştığını belirterek, "İnsanı yaşatmayı ve acısını azaltmayı, insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan, insanı hizmet merkezinde tutan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza, çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.
Küçük mucitlere ödül
Edirne Bahçeşehir
Koleji Ortaokul Robotik Takımı, Kocaeli Üniversitesi
'nde katıldığı yarışmadan ödül kazandı.
Okuldan yapılan yazılı açıklamada, robotik eğitimine önem verildiği belirtildi.
Ekibin robotik turnuvalarından ödülle dönmeyi bir gelenek haline getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Her kademede katıldıkları turnuvadan ödülsüz dönmeyen Bahçeşehir Koleji bu kez de en iyi ödüllerden biri olan araştırma ödülünü kazandı. Robotik Turnuvası için Özel Edirne Bahçeşehir Ortaokulu öğrencileri 'New Generation Force' adını verdikleri takımlarıyla hazırladıkları projede 'INTO ORBIT (Uzay Serüveni)' teması üzerine bir çalışma yaptı. Yaptıkları bu çalışmaların sonucunda da araştırma ödülüne layık görülen öğrenciler, robotik turnuvalarında Edirne Bahçeşehir için bir geleneği de devam ettirmiş oldu."
Uluslararası Sağlık Köprüsü projesi Trakya
Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından desteklenen Edirne Sağlık Müdürlüğü'nün hazırladığı Uluslararası Sağlık Köprüsü projesinin tamamlandığı bildirildi.
Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje 170 saatlik medikal İngilizce eğitiminin ardından başarıyla sona erdi. Projede, Edirne'deki sağlık kurumlarında sağlık turizmi alanında çalışan personelin, bu çerçevede başvuru yapan hastalarla iletişim kurmasını sağlayarak doğru bilgilendirme, doğru tedavi olanağı, kaliteli sağlık hizmeti sunumu hedeflendi.
Proje kapsamında sağlık turizmi ve en çok yabancı hasta başvurusunun olduğu birimlerde çalışan 24 sağlık personeli iki ay boyunca, haftada üç gün üçer saat, konuşma pratiğinin ağırlıklı olduğu medikal İngilizce eğitimi aldı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Törene, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Kamil Sani Öngören, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı İshak Yıldırım, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Ali Kaya
eğitimlere katılanlar ve eğitimciler katıldı.
"EFOD Köylerde - EFOD Fabrikalarda" etkinliği
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'nce (EFOD) Üyüklütatar köy kahvesinde, "EFOD Köylerde - EFOD Fabrikalarda" etkinliği düzenledi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dernek üyesi fotoğraf sanatçısı Nilgün Erman'ın kahvehanede "Sokakta Yaşam" isimli fotoğraf gösterisini sunduğu belirtildi.
Vatandaşların fotoğraf sunumunu beğendiği aktarılan açıklamada, şular kaydedildi:
"Vatandaşlar, dernek üyelerinin fotoğraf çekmek için her zaman köylerine geldiklerini, onları misafir etmekten çok memnun olduklarını belirttiler. Fotoğraf çekimlerinin dışında da yapılan bu etkinliklerle köy halkının unutulmamasını memnuniyetle karşıladılar. Etkinlikler ile düzenli olarak köyleri gezen dernek üyeleri, her gittikleri köye bisküvi arası lokum kıstırma yaparak götürüyor. Kıstırmayla ağızları tatlandırırken fotoğraflarıyla yürekleri fethediyor."
Açıklamada görüşlerine yer verilen EFOD Başkanı Serdar İyiiz, kendilerini köylerinde misafir eden köyün muhtarı Nedim Can
ve EFOD üyelerine kahvesini açan Rıdvan Bıyıklı'ya teşekkür etti.
Edirne'de Çakıroğlu anıldı
Ülkü Ocakları tarafından Fırat Yılmaz Çakıroğlu
için anma programı düzenlendi.
Program kapsamında Ege
Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz
Çakıroğlu için Edirne'de yürüyüş düzenlendi.
Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı öncülüğünde Eski Cami önünde toplanan grup, ellerinde Çakıroğlu'nun fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla Atatürk
Anıtı'na kadar yürüdü.
Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Barış Gündoğdu
, burada yaptığı açıklamada, Çakıroğlu'nu anmak, hatırlamak ve unutulmasına mani olmak için bir araya geldiklerini belirtti.
Hayatının baharında şehit edilen Çakıroğlu'un acısının bir gün olsun dinmediğini ifade eden Gündoğdu, "Bunu herkes bilmelidir ki, 780 bin kilometre karelik vatan toprağında bölücülüğe izin vermedik, vermeyeceğiz de. Ülkücü hareket 50 yıldır bu devlet için mücadele etmektedir." dedi.
Program kapsamında Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı sergide açıldı.
Bahçeşehir,Uzunköprü Devlet Hastanesi,Devlet Hastanesi,Edirne
Kaynak: AA