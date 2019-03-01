Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül
, Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.
Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bülbül'e çalışmalarında başarı diledi.
Bülbül de Kaymakam Güngör'e teşekkür ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"Meriç Geziyor" projesi
Meriç ilçesinde öğrencilere yönelik hayata geçirilen "Meriç Geziyor" projesi kapsamında gezi etkinliği düzenlendi.
Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, gezi kapsamında Edirne'deki şehitliklerin ziyaret edildiği belirtildi.
Öğrencilerin proje sayesinde yaşadıkları kenti ayrıntılı şekilde tanıdığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"Meriç Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi" ve "Güçlü Yarınlar için 2023 Eğitim Vizyonu" kapsamında öğrencilerimizin kendi şehirlerinin kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine yardımcı olmak, öğrencilerimizde milli şuur ve tarih bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan geziler, Edirne'nin tarihi mekanlarını gezmeleriyle devam ediyor.
Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi
'nin katılımı ve rehberliğinde Sarayakpınar Köyü Sırpsındığı Anıtı ve Edirne Asker Hastanesi Şehitliğini gezen öğrencilerimiz ayrıca Meriçli şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu kitabeyi de incelediler. Projemizin gerçekleşmesine imkan sağlayan Kaymakamımız Ekrem Güngör'e ve geziyi gerçekleştiren okul müdürümüz Cemal Şenol
ve geziye rehberlik eden Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçiye teşekkür ediyoruz." Enez
'de yangın ve deprem tatbikatı
Enez Cumhuriyet İlkokulu'nda deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.
Öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla gerçekleşen tatbikat Enez Belediyesi İtfaiyesi eşliğinde yapıldı.
Senaryo gereği okul bahçesinde çıkan ekipler tarafından söndürülürken, deprem tatbikatı kapsamında da okul içinde mahsur kalanlar kurtarıldı.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA