Edirne'den Kısa Kısa

Kaynak: AA

İpsala Kaymakamı Enis Aslanatar, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılan konutlarda incelemede bulundu.Kaymakam Aslanatar, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Esetçe ve Yenikarpuzlu beldeleri ile Sarıcaali, Sultanköy ve İbriktepe köylerinde yaptırılan prefabrike evleri yerinde inceledi.Aslanatar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara olan desteklerin süreceğini kaydetti.Rehber öğretmenlere yönelik seminerEdirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi işbirliğinde Edirne ve ilçelerinde görev yapan rehber öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.Milli Eğitim Bakanlığı'nın "2023 Eğitim Vizyonu" çerçevesinde gerçekleşen programda farklı konularda eğitimler verildi.Seminer kapsamında öğretmenler konusunda uzman eğitmenler tarafından bilgilendirildi."Doğa Dostu Nesiller" projesiMeriç ilçesinde öğrenciler "Doğa Dostu Nesiller" projesi kapsamında Subaşı beldesindeki Millet Bahçesi'ne fidan dikti.Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin doğa bilinci geliştirilmesi amacıyla başlatılan projenin başarıyla sürdüğü belirtildi.Subaşı Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Bahçesi'nin de geliştiği belirtilirken fidan dikimlerinin devam edeceği kaydedildi.-Erbakan anıldıEski Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 8. yılında anıldı.Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi'nce, Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı konuşmada, Erbakan'ın görüşleri ışığında iyinin, güzelin, faydalının ve doğrunun hayatın her alanında tesisi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Erbakan'ın sözlerini yaşantısıyla zihinlere nakşettiğini belirten İriş, "Nezaketi nezaketimiz, idealleri idealimiz, hedefleri hedeflerimiz olan, yaşamını mücadelesiyle destanlaştıran merhum Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz." dedi.Erbakan'ın hayatını konu alan belgesel gösteriminin ardından, yazar Sedat Özgür tarafından Erbakan'ın da kurucuları arasında olduğu Gümüş Motor hakkında sunum gerçekleştirildi.Özgür'e konuşmasının ardından Selimiye Camisi işlemeli çini tabak hediye edildi.Programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş ve vatandaşlar katıldı.