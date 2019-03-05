Edirne'den Kısa Kısa

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Trakya Birlik yönetim kurulu üyeleri Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, yönetim kurulu üyesi Şafak Kırbiç ve genel müdür Hakan Çalen yer aldı.Tabakoğlu, yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.Trakya Birlik'in Edirne ve Trakya'ya güzel hizmetler yaptığını belirten Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi ile Trakya Birlik arasındaki iş birliği önümüzdeki dönemde daha da artması için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. İki kurumun yaratacağı sinerji Edirne başta olmak üzere tüm Trakya'ya daha da büyük faydalar sağlayacak." ifadelerini kullandı.Sağlıkta yerel düzey toplantısıEdirne Sağlık Müdürlüğünce, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı" toplantısı yapıldı.Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne Jandarma Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Komutanlığı, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi yetkilileri ile il sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetleri temsilcilerinin katıldığı belirtildi.Toplantıda afet müdahale sistemi ile ilgili en iyi hizmeti sunmak yönünde kararlar alındığı kaydedildi.Aslan ve Üner yeniden başkan seçildiEdirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu'nun başkan ve başkan yardımcıları seçildi.ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni dönem başkan ve başkan yardımcılarını belirlemek üzere sandık başına gidildi.Kadın Girişimciler Kurulu'nun Başkanı yeniden Elmas Aslan oldu, başkan yardımcılıklarına İlknur Özcan, Nükhet Uzunismail Su, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil eden üyelerden Emine Günay, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil eden üyelerden Seval Gemici, kurul sekreteri olarak ise Yıldız Yeşilkurt seçildi.Aslan yaptığı konuşmada, verimli bir dönemi geride bıraktıklarını belirterek, "Bu süreçte çok çalıştık, bir çok projemizi hayata geçirdik. Bu dönem kurulumuza yeni katılan kadın girişimcilerimiz bulunmakta.Amacımız birlik beraberlik içerisinde topluma ve ülkemize faydalı olabilmek. Bu düşünceler ile yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.Bu arada, TOBB Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak yeniden Serkan Üner seçildi. Başkan yardımcılığı görevlerine ise Olgun Bulut, Mert Seyyar, Ayhan Dinç, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil eden üyelerden Serkan Çalık, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsil eden üyelerden Serkan Şen ve Kurulu Sekreteri olarak ise Gamze Kartal seçildi.Seçimlerde yer alan ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu üyelerine başarılar diledi.