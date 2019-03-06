Edirne'den Kısa Kısa

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, Meriç
Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.
Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Aksal'a ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Aksal da Meriç'in gelişen bir ilçe olduğunu belirterek Güngör'e çalışmalarında başarı diledi.
Aksal'a ziyaretinden AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
ve beraberindeki heyet de eşlik etti.
Kaymakam Çakır, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı Lalapaşa
Kaymakamı Furkan Çakır, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarıyla birlikte istişare toplantısı yaptı.
Kaymakam Çakır başkanlığında gerçekleşen toplantıda, köylere gönderilen parke taşlarının durumu, köylerin ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar konuşuldu.
Toplantıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Arif Güç de ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlara yönelik "Temiz eller mutlu Yüzler" projesi hakkında bilgilendirme yaptı.
TÜ Rektörü Tabakoğlu'na ziyaret
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili
ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bilgili'ye üniversite çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Bilgili ve Arpacı da Tabakoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.
Meriç, Milletvekili, AK Parti, Edirne, Güncel
Kaynak: AA