Edirne'den Kısa Kısa

Kaynak: AA

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Vali Canalp, mesajında özgürlük ve eşitlik mücadelesi açısından, çok önemli ve anlamlı bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirtti.Türk kadınlarının milli mücadele yıllarında, bazen sırtında cephane taşıyan bazen ise en ön cephelerde savaştığını ifade eden Vali Canalp, açıklamasında şunları kaydetti:"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' diyerek dünyada birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını vermiştir. 'Cennet anaların ayağı altındadır' diyen dinin mensubu olarak, kadınlarımızın önce ailede, sonra toplumda hayatın her alanında daha etkin rol alması, hak ettiği değeri görmesi ve yaşamımızda daha fazla söz sahibi olması için toplumun her ferdine görev düşmektedir. Valilik olarak kadınların toplumdaki yerlerine ilişkin farkındalık faaliyetlerini desteklemek amacıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz.Topuklu kramponlar futbol turnuvası, kadınlarımıza yönelik okuma-yazma ve meslek edindirme kursları, bu hafta sonu Kırsalın Doğal Pazarı ve Girişimci Kadınlar Doğal Ürünler Pazarında açılışını yapacağımız el sanatları satış standımız, pazar günü Mimar Sinan Salonunda düzenleyeceğimiz kadınlarımıza yönelik kutlama programımız toplumsal farkındalığımızı ve birlikteliğimizi güçlendirmek adına düzenlediğimiz faaliyetlerden bazılarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Kadınının, dünya var oldukça toplumdaki hak ettiği saygın yerini her zaman koruyacağına olan inancımı belirterek, Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, sağlık mutluluk ve esenlikler dilerim. ""Kadınlarımız ile birlikte kentimizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz"Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Gürkan mesajında, 5 yılda kadınları sosyal, ekonomik ve siyasal alanda desteklemek amacıyla birçok projeye imza attıklarını belirtti.Edirne Belediyesi'nde yepyeni bir dönemin başlayacağını, evde, okulda, işte çok başarılı işlere imza atan kadınların siyasi alanda da başarısını kanıtlayarak, Edirne'den tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaklarını bildirdi.Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Gürkan, mesajında şunları kaydetti:"Dünyanın yarısını kadınlar; diğer yarısını da kadınların yetiştirdikleri erkekler oluşturur. Kadının elinin değmediği hiçbir şey güzel ve kusursuz olamaz. İşte biz bu bilinçle, kadınlarımızdan aldığımız güç ve destekle her zaman onların yanında olmaya; kadınlarımız ile birlikte kentimizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz. En büyük hedefimiz, en büyük temennimiz ise kadınlarımızın sosyal, siyasal ve iş yaşamında hak ettiği yere gelmesi.""Kadınların yanında yer almak, hepimiz için insani bir görevdir"AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Dünya Kadınlar Gününü kutladı.Akmeşe yayımladığı mesajında, AK Parti olarak kadınların her alanda daha fazla rol üstlenmesi gayreti içerisinde olduklarını belirtti.Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Akmeşe, "Kadınların yer almadığı siyaset sadece kadınlar için değil bütün toplumlar için büyük bir eksikliktir. Cumhurbaşkanımız da kadınların önemini, değerini, kadın hakları sürekli vurgulamaktadır. Kadına yönelik şiddet ve baskı tüm dünya kadınlarının sorunudur. Kadınlarımızın uğradıkları haksızlıklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar karşısında kadınların yanında yer almak, hepimiz için insani bir görevdir" ifadelerini kullandı.Edirne Ticaret Borsası, Trakya Gazeteciler Derneği ve Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği, CHP Edirne İl Başkanlığı da Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.