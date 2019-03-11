Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, 50. Yıl İlkokulu'un ziyaret etti.
Arpacı, okulda incelemelerde bulunarak, okul idarecilerinden bilgiler aldı. Derse de giren Arpacı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.
Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru
Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ
, Ziraat Bankası Trakya
Bölge Müdürü Kemalettin Bayat'ı ziyaret etti.
Bayat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirerek, bu yıl beşincisi gerçekleşecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda yarışacak atletlere başarı diledi.
Akdağ da Bayat'a teşekkür ederek, forma hediye etti.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü CHP
Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Pekcanlı, mesajında İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmanın onuru ve gururunu ifade etti.
İstiklal Marşı'nın Türk Milleti'nin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştırdığını belirten Pekcanlı, "Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.
Güncel
Kaynak: AA