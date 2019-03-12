Edirne'den Kısa Kısa

Kaynak: AA

Edirne Valisi Ekrem Canalp, özel eğitim okulunu ziyaret etti.Edirne Valisi Canalp'i Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaretinde Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve okul yöneticileri tarafından karşılandı.Öğrencilerden biri Vali Canalp'e okul girişinde çiçek sundu.Vali Canalp, öğrencileri sınıflarında ve atölyelerinde ziyaret etti, velilerle de okulun konferans salonunda görüştü. Canalp velilerin isteklerini dinledi.Edirne Valisi Canalp daha sonra Halk Eğitim Merkezince 23 yaş üzeri özel öğrencilere eğitim veren Yaşam Merkezi'ni de ziyaret etti.-Turizmde "dijital danışma" dönemiEdirne'ye gelen turistlerin minibüs güzergahları, sanatsal etkinlikler, duyuruları görebileceği şikayetleri ile memnuniyetlerini iletebileceği dijital turizm danışma kioskları yerleştirilecek.Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında gerçekleştirilen "Edirne ve Nessebar'ın Tarihi, Kültürel ve Turistik Hazinelerinin Tanıtılması" projesi kapsamında yerleştirilecek ve 16 Mart'ta yayına başlayacak kiosklarda yer alan bilgilerden Türkçe, İngilizce ve Bulgarca yararlanabilinecek.Kioskların tanıtımını yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kioskların edirnevisit.com internet sitesi ve akıllı telefon uygulamalarıyla entegre çalışacağını ifade ederek, kioskların otogar, üniversite Ayşekadın Yerleşkesi, Orduevi durağı, Mimar Sinan heykelinin yanı, Saraçlar Caddesi giriş, Saraçlar Caddesi PTT karşısı, Saraçlar Caddesi sonu, Karaağaç Güzel Sanatlar Fakültesi önü, Trakya Üniversitesi Yaşam Merkezi içi, Tren garı içi, Erasta, Belediye Başkanlık binası bekleme salonu, Yambol - Edirne Tuncanın İki Şehri Projesi kapsamında restore edilen binanın içi, Edirne Belediyesi Kent Müzesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü Bedesten Kapalı Çarşısı ve Edirne Belediyesi Eski Elektrik Fabrikası'nda hizmet vereceğini belirtti."Kadınlar Şehri Konuşuyor" konferansıAK Parti Edirne Kadın Kolları tarafından, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" konferansı düzenlendi.AK Parti Edirne İl Başkan İlyas Akmeşe, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aliço Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, kadın elinin değdiği her işin daha güzel ve kolay olduğunu söyledi.Akmeşe, Edirne'de de belediye seçimlerini kadınlarla kazanacaklarını ve kadınlara yönelik birçok projelerinin olduğunu kaydetti. Seçimlere az bir sürenin kaldığını dile getiren Akmeşe, "Evet, meydanlardayız, çalışıyoruz. Ama açamadığımız kapıları da sizin açtığınızı biliyoruz. Kadınlara emeklerinden, katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyorum." dedi.Cumhur İttifakı'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz da kadınların her yerde olduğu gibi siyasette de önemli olduğunu belirtti.Seçim çalışmalarına aralık ayı başında başladıklarını ifade eden Uymaz, "Kadınımızın zarafetini bu seçime yansıtacağız' dedik. Ev ziyaretleri yaptık. Çünkü bu işin çilesini en çok kadınlar çekiyor. Eğer Edirne'de sular kötü akıyorsa bunun çilesini kadın çekiyor. Eğer ulaşım sorunu varsa, erkeğin arabası var altında gelip gidiyor ama kadına minibüsle gidip geliyor genel olarak." dedi.Uymaz, Anadoluda birçok belediyenin kadınlara yönelik gerçekleştirdiği projeyi Edirne Belediyesini'nin gerçekleştiremediğini kaydetti.Konuşmaların ardından Uymaz ve Akmeşe kadınların sorularını yanıtladı.Konferansa, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, MHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Semra Çule, AK Parti ve MHP üyesi kadınlar katıldı.Keşan'da öğretmenler "kodlama" öğreniyorTrakya Kalkınma Ajansı ve Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğretmenlere yönelik kodlama kursu açıldı.Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu Hedef Projelerle Edirne Öğretmen Akademileri projesi kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi.Keşan, İpsala ve Enez ilçelerindeki öğretmenlerin de katılımıyla kodlama kursunun başladığı aktarılan açıklamada, 6 gün sürecek kursa 46 öğretmenin katıldığı kaydedildi.Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'ın da kursu ziyaret ederek, eğitmenlerden bilgi aldığı aktarıldı.