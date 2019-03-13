13 Mart 2019, 18:41
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Edirne'den Kısa Kısa

Edirne

Uzunköprü Devlet Hastanesinde İşaret dili kursu açıldı.

Uzunköprü Devlet Hastanesinde İşaret dili kursu açıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Uzunköprü Devlet Hastanesi personeline işitme engelli vatandaşlarla etkin iletişim kurulması amacıyla açıldı.

Kursa katılan personele işaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara kursun bitiminde sertifika verilecektir. Eğitimin tamamlanmasından sonra hastanede işitme engelli hastalarla sağlık personelinin iletişiminin daha etkin olması planlanmaktadır.

Öğretmenlerimizle buluşuyoruz projesi

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan öğretmenlerimizle buluşuyoruz projesinin devam ettiği belirtildi.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede görev yapan rehberlik öğretmenlerinin Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışmalara katıldığı belirtildi.

Açıklamada, öğretmenlerle rehberlik alan çalışmaları ve planlanan etkinlikler ile ilgili değerlendirmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.

CPR ve temel yaşam desteği eğitimi

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde, CPR ve temel yaşam desteği eğitimi verildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin konferans salonunda, CPR - Temel Yaşam ve İleri Yaşam Desteği eğitimi düzenlendi.

Hastane personelinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimde, sağ kalım oranlarının artması için kritik öneme sahip olan CPR temel yaşam ve ileri yaşam desteği uygulamalarında güncel yaklaşımlar anlatıldı. Devlet Hastanesi, Uzunköprü, Edirne, Güncel
Kaynak: AA