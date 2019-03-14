Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
'de, "İstihdam Seferberliği 2019" programı kapsamında kapsamında toplantı düzenlendi.
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) işbirliğinde gerçekleşen toplantıda iş insanları ve firma yetkilerine program kapsamında sağlanan fırsatlar anlatıldı.
ETSO'da düzenlenen toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Şube Müdürü Alper Şener, program kapsamında sunulan teşvik paketiyle ilgili bilgiler verdi.
"Burası Türkiye
Burada İş Var" sloganıyla hayata geçirilen programın önemli avantajlar içerdiğini belirten Şener, farklı alanlarda birçok teşvik modelinin uygulamaya geçirildiğini kaydetti.
Toplantıya, Edirne Valisi Ekrem Canalp
, AK Parti
Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, kurum müdürleri, iş insanları ve firma temsilcileri katıldı.
-Bekçiler göreve başladı Keşan
ilçesinde, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eğitimlerini tamamlayan bekçiler görevlerine başladı.
Mahalleler ve çarşı merkezinde, 22.00 - 06.00 saatleri arasında yaya devriye görevini gerçekleştirmek için eğitimlerini tamamlayarak Keşan'a görevlendirilen 17 bekçiden 5'i görevlerine başladı.
Yaya devriye görevi yapacak bekçiler, Önleyici Hizmetler Amirliği'ne bağlı olarak çalışacaklar.
-"Türk Dünyasında Nevruz" konferansı Trakya Üniversitesi
'nde "Türk Dünyasında Nevruz" konferansı gerçekleştirildi.
TÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halkbilimi Anabilim Dalı tarafından TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda "Türk Dünyasında Nevruz" konferansı düzenlendi.
Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesi
Türk Halkbilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, konferansta yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı
'nın köklerini toplumsal hayattan alan önemli bir bayram olduğunu söyledi.
Bayram kavramının insan bilimciler tarafından köklerini toplumsal hayattan alan çoklu kültürel göstergeler bütünü olarak tanımladığını anımsatan Çobanoğlu, "Köklerini toplumsal hayattan alan bağlamında özellikle mevsime, takvime bağlı bayramlardan en önemlilerinden birisi de Nevruz. Bayram öyle ilginç bir olgu ki yeryüzünde bayramı olmayan toplum yok. En ilkel, en küçük klanlardan, boylardan en gelişmiş, en büyük, en kompleks yapılara sahip toplumlarda bile bayramlar devam ediyor." diye konuştu.
Günümüzde Nevruz'a yeni anlamlar yüklenmesi gerektiğini savunan Çobanoğlu, şunları kaydetti:
"Mesela Nevruz kutlamalarını erozyonla mücadele kapsamında ülkemizi ağaçlandırma aktivitesine dönüştürebilir ve böyle anlamlar yükleyebiliriz. Her sene Kıbrıs
Adası büyüklüğünde bir toprak parçasının denize sürüklenmesini önlemiş oluruz. Böylece erozyonla mücadeleyi bir milli seferberliğe dönüştürmüş oluruz."
Çok sayıda öğrencinin ve akademisyenin katıldığı konferans, konuşmacıya hediye takdiminin ardından sona erdi.
Edirne, Güncel
Kaynak: AA